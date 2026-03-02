Cauan Barros desabafa sobre pênaltis, e gera reação da torcida do Vasco

Após a eliminação para o Fluminense, o volante Cauan Barros, do Vasco, fez um forte desabafo em suas redes sociais. O jogador assumiu a responsabilidade pelos dois pênaltis que cometeu na partida, reconhecendo que prejudicou a equipe, mas fez um apelo importante: que parem as ameaças contra sua família e pessoas próximas.

O texto publicado pelo jogador causou uma grande comoção entre torcedores do Vasco. Nas redes sociais, o jogador recebeu muito apoio.

Como foi Fluminense x Vasco?

Assim como na ida, o clássico foi marcado por muito equilíbrio. O roteiro do jogo, no entanto, poderia ter sido mais favorável ao Tricolor, mas Renê desperdiçou pênalti marcado em Canobbio e cometido por Barros aos dois minutos do primeiro tempo. Uma daquelas chances que, em confronto decisivo, precisa ser aproveitada.

Renê foi o protagonista da primeira etapa, mas com o torcedor do Vasco celebrando. O lateral-esquerdo foi quem perdeu a bola no lance que originou o gol do Cruz-Maltino, com Robert Renan, anulado em campo por impedimento e validado posteriormente após revisão na cabine do VAR.

O grande ditado do mundo da bola sempre lembra: "Quem não faz, leva". No segundo tempo, o Vasco teve a chance de ampliar o marcador em cobrança de pênalti, mas Brenner parou nas mãos de Fábio. O Fluminense, quando teve a chance na marca da cal, viu o maestro Ganso deslocar Léo Jardim com categoria e deixar tudo igual aos 42 minutos. Com o resultado a favor no agregado, a equipe tricolor administrou bem no fim e carimbou a vaga para a final.