Após recusa inicial, Vasco faz nova investida por Renato Gaúcho
A busca do Vasco por um novo treinador ganhou mais um capítulo nesta segunda-feira (2), com nova proposta na mesa por Renato Gaúcho. O técnico de 63 anos havia recusado a primeira investida por considerar os valor baixo e obrigou o Cruz-Maltino a subir as cifras.
De acordo com informações iniciais do 'GE', o treinador pediu um salário semelhante ao que recebia no Fluminense, considerado inviável pela diretoria vascaína. Apesar disso, agora acredita-se num desfecho positivo com a nova proposta.
O nome de Renato foi o primeiro a surgir entre a cúpula de São Januário por possuir as características desejadas. Diante das negativas de Artur Jorge e Marcelo Gallardo, o brasileiro tornou-se prioridade.
O perfil buscado é de um treinador que consiga potencializar o elenco atual, já que o clube não deverá promover grandes alterações nesta janela de transferências. A ideia é encontrar um comandante capaz de extrair rendimento imediato do grupo, ajustando peças e dando padrão tático à equipe. Renato Gaúcho surge como favorito por reunir fatores considerados estratégicos. Experiente no futebol brasileiro e morador do Rio de Janeiro.
