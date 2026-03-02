menu hamburguer
Vasco

Após recusa inicial, Vasco faz nova investida por Renato Gaúcho

Treinador é prioridade na Colina

WhatsApp-Image-2025-03-27-at-16.45.12-aspect-ratio-1024-1024
Sharon Nigri Prais
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 02/03/2026
19:17
Renato Gaúcho negocia com o Vasco (Foto: Renato Gizzi/Escolástico Fotografia)
imagem cameraRenato Gaúcho negocia com o Vasco (Foto: Renato Gizzi/Escolástico Fotografia)
A busca do Vasco por um novo treinador ganhou mais um capítulo nesta segunda-feira (2), com nova proposta na mesa por Renato Gaúcho. O técnico de 63 anos havia recusado a primeira investida por considerar os valor baixo e obrigou o Cruz-Maltino a subir as cifras.

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Vasco

De acordo com informações iniciais do 'GE', o treinador pediu um salário semelhante ao que recebia no Fluminense, considerado inviável pela diretoria vascaína. Apesar disso, agora acredita-se num desfecho positivo com a nova proposta.

Renato Gaúcho Fluminense
Renato Gaúcho, ex-treinador do Fluminense, na mira do Vasco (Foto: Marcelo Gonçalves / Fluminense)

O nome de Renato foi o primeiro a surgir entre a cúpula de São Januário por possuir as características desejadas. Diante das negativas de Artur Jorge e Marcelo Gallardo, o brasileiro tornou-se prioridade.

➡️ Quem é Bruno Lazaroni, interino que comanda o Vasco após a saída de Diniz

O perfil buscado é de um treinador que consiga potencializar o elenco atual, já que o clube não deverá promover grandes alterações nesta janela de transferências. A ideia é encontrar um comandante capaz de extrair rendimento imediato do grupo, ajustando peças e dando padrão tático à equipe. Renato Gaúcho surge como favorito por reunir fatores considerados estratégicos. Experiente no futebol brasileiro e morador do Rio de Janeiro.

➡️ Aposte nos jogos do Vasco!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável

