Rayan celebra atuação do Vasco: 'A gente precisava desse resultado'

Após a goleada do Vasco sobre o Internacional por 5 a 1, o atacante Rayan, autor de dois gols na partida, enalteceu a vitória do Gigante da Colina que encerrou uma sequência de cinco jogos sem vencer.

continua após a publicidade

- Muito feliz por voltar a vencer. A gente vinha de cinco derrotas seguidas, então precisava muito desse resultado. Com o apoio da torcida, entramos muito bem hoje e conseguimos fazer esse 5 a 1. Agora é manter essa pegada para buscar outra vitória.

Sobre as condições do gramado, Rayan comentou que a forte chuva deixou o jogo mais difícil, mas elogiou a drenagem de São Januário:

- Estava difícil, molhado, mas a drenagem funcionou muito bem. O gramado novo foi testado e aprovado. Como falei no intervalo, estou acostumado a jogar no sol, na chuva, onde for. Só gosto de jogar futebol. Me sinto muito feliz e honrado, ainda mais aqui em São Januário, com essa torcida maravilhosa apoiando durante os 90 minutos.

continua após a publicidade

Rayan comemora gol em Vasco x Internacional (Foto: Affonso Andrade/AgÃªncia F8/Gazeta Press)

Questionado sobre o momento do Vasco e o pensamento para a próxima temporada, o atacante mostrou foco no que ainda está por vir:

- A gente está terminando a temporada tranquilo, mas ainda tem dois jogos e a Copa do Brasil pela frente. Temos que pensar neles primeiro. Depois, sim, finalizar o ano com nossas famílias e começar a pensar na próxima temporada, que já começa daqui a um mês.

➡️ Diniz explica vitória do Vasco e cita protesto no CT: 'Fica a lição'

Quando perguntado sobre a possibilidade de conquistar a Copa do Brasil, Rayan destacou o peso de um título:

- Se a gente ganhar um título pelo Vasco, vamos ficar na história. A gente sempre pensa nisso e vai trabalhar para isso. É chegar no fim do ano, fazer nosso trabalho e, se Deus quiser, ser campeão.

continua após a publicidade

O atacante também respondeu sobre o interesse de clubes europeus, como o Barcelona:

- Deixo isso para meus empresários e para o meu pai. Eu penso no Vasco. Se chegou alguma coisa ou não, eles resolvem. Eu sempre vou ser o último a saber. Agora estou focado em terminar bem a temporada e voltar no ano que vem fazendo meu trabalho.

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

Por fim, ao ser lembrado de que agora divide a artilharia do Vasco e do Brasileirão com Vegetti, ambos com 14 gols, Rayan respondeu com bom humor:

- Eu e o Vegetti conversamos muito. Ele é nosso artilheiro e capitão. Sempre dá para buscar os que estão na frente. Vamos trabalhar para chegar nos artilheiros do Brasileiro.

Como foi Vasco x Internacional?

O reencontro de Ramón Díaz com São Januário — ele agora no comando do Inter — teve o "carinho" imediato da arquibancada vascaína, fruto do fim conturbado de sua passagem pelo clube e das declarações após sua saída. E antes mesmo que o técnico pudesse se acomodar no banco, o Vasco já abria o placar. Logo aos dois minutos, Andrés Gómez tomou a bola de Aguirre pela esquerda, avançou com facilidade e soltou um chute no ângulo, sem qualquer chance para Rochet. O Inter até tentou reagir, mas a noite mostrava desde cedo de que lado estaria: aos nove, Paulo Henrique achou Rayan com espaço, e o camisa 77 bateu com categoria no canto. Era o décimo gol que o Colorado sofria antes dos dez minutos em 2024 — um retrato fiel da temporada turbulenta.

Com um time abalado em campo após o 2 a 0 rápido, Ramón tentou reagir aos 14 minutos com uma mudança: tirou Aguirre e lançou o atacante Ricardo Mathias. O lateral deixou o campo em lágrimas, enquanto o Vasco, impiedoso, mantinha o ritmo. Coutinho quase ampliou em chute no travessão, e a chuva — que chegaria com força pouco depois — já começava a fazer do jogo um duelo de imposição física. Nos minutos finais da primeira etapa, o Inter encontrou um respiro. Após cruzamento de Alan Rodríguez e confusão na área, Ricardo Mathias aproveitou a sobra e descontou no último lance.

No intervalo, o temporal apertou. A água caía em torrentes e adiou o reinício da partida por cerca de uma hora e meia. O árbitro Rodrigo José Pereira de Lima chegou a ir ao gramado avaliar as condições, mas precisou recuar ao vestiário até que o campo drenasse o suficiente. Quando a bola voltou a rolar, com mais de uma hora e meia de atraso, o Vasco tratou de acabar com qualquer esperança colorada. Aos cinco minutos da etapa final, Andrés Gómez avançou pela esquerda e cruzou para Rayan empurrar para o gol. O VAR recomendou revisão por possível falta na origem da jogada, mas o lance foi confirmado.

Com o jogo controlado, o Vasco não tirou o pé. Em cobrança de escanteio, Barros ganhou no alto, Rochet defendeu parcialmente e o próprio volante completou no rebote: 4 a 1. Pouco depois, Paulo Henrique serviu Nuno Moreira na direita; o meia finalizou, e a bola entrou com a colaboração do goleiro colorado, completando a goleada.

Com o resultado, o Vasco encerra uma sequência dura de cinco derrotas consecutivas e respira aliviado na 10ª posição. Já o Internacional, com 41 pontos e um futebol preocupante, volta ao sul encarando a realidade: a zona de rebaixamento deixou de ser ameaça distante e virou vizinha incômoda. Na noite encharcada de São Januário, só um lado encontrou luz. O outro saiu ainda mais afogado em suas próprias incertezas.

✅ FICHA TÉCNICA

VASCO X INTERNACIONAL

36ª DO CAMPEONATO BRASILEIRO

📆 Data e horário: sexta-feira, 28 de novembro de 2025, às 19h30 (horário de Brasília);

📍 Local: São Januário;

🟨 Árbitro: Rodrigo Jose Pereira de Lima (PE);

🚩 Assistentes: Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) e Alex dos Santos (SC);

🖥️ VAR: Pablo Ramon Goncalves Pinheiro (RN).

🟨 Cartões amarelos: Carbonero (INT)

⚽ Gols: Andrés Gómez (VAS) - 2'; Rayan (VAS) - 9'; Ricardo Mathias (INT) 46'; Rayan (VAS) 47'; Barros (VAS); Nuno Moreira (VAS) - 66'.

ESCALAÇÕES

VASCO (Técnico: Fernando Diniz)

Léo Jardim; Paulo Henrique, Carlos Cuesta, Robert Renan e Lucas Piton; Thiago Mendes (Puma), Barros e Coutinho; Andrés Gómez, Nuno Moreira (Hugo Moura) e Rayan.

INTERNACIONAL (Técnico: Ramón Diáz)

Rochet; Aguirre (Ricardo Mathias), Mercado, Vitão e Bernabei; Bruno Gomes, Thiago Maia (Luís Otávio e Bruno Henrique) e Alan Rodríguez; Alan Patrick (Borré); Vitinho e Carbonero (Técnico: Ramón Diáz).