Torcedores do Vasco dividem opiniões em possível contratação de David Luiz

David Luiz não teve seu contrato renovado no Flamengo, e o Vasco aproveitou para fazer contato nos últimos dias e avaliar a situação do zagueiro, segundo o portal "Na Torcida Vascaínos" e o"GE". No entanto, torcedores cruz-maltinos dividiram opiniões na web sobre a possível contratação do jogador.

Na tarde deste domingo (22), o Rubro-Negro anunciou que o zagueiro não ficará no clube carioca para a próxima temporada. Ele tinha contrato até o fim deste ano. A decisão pela não renovação contratual do jogador de 37 anos partiu de Filipe Luís e José Boto, que se reuniram pela manhã.

David Luiz já recebeu sondagens de outros clubes e deve decidir seu destino nos próximos dias, e o Vasco, que formalizou o interesse no jogador, está no páreo.

Números de David Luiz pelo Flamengo

No Flamengo desde setembro de 2021, David disputou 132 jogos, com 75 vitórias, 28 empates e 29 derrotas. Neste período, marcou quatro gols e conquistou grandes títulos, como a Libertadores e Copa do Brasil de 2022.