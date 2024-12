O Vasco levou torcedores mirins para conhecer São Januário. Nas vésperas do Natal, o clube propôs um encontro mais que especial. Léo Jardim, Philippe Coutinho e Vegetti, jogadores do time carioca, apareceram de surpresa no local e presentearam as crianças.

O vestiário do time principal estava enfeitado com artifícios natalinos, como árvore, meias e presentes. Antes de encontrarem os atletas, as crianças, alunos da Rede Municipal do Rio de Janeiro, falaram sobre a ligação com o time do coração.

Durante a entrevista da criançada com a "VascoTV", os jogadores se posicionavam atrás dos jovens. Assim, em certo momento, os jovens viravam e falavam com os atletas, que carregavam presentes.

Jogadores do Vasco fazem surpresa para torcedores (Foto: Matheus Lima/Vasco)

Os vascaínos receberam uma caixinha com livros e uma camisa personalizada do Cruz-Maltino.