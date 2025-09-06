Léo Jardim comenta sobre papel de Pedrinho como presidente do Vasco

O goleiro Léo Jardim destacou a importância da relação com o presidente Pedrinho em entrevista ao podcast Mundo GV. O jogador ressaltou que a chegada do dirigente supriu uma necessidade antiga do elenco: a presença de uma figura representativa que atuasse como porta-voz dos atletas.

- Fez muito bem pra gente porque a gente não tinha uma figura representativa como um presidente, alguém que nos defende, que responde por nós em situações que não podemos. No início da gestão, tivemos uma conversa com ele e vimos que era justamente o que sentíamos falta - afirmou o goleiro.

Léo Jardim, do Vasco

Segundo Léo Jardim, a proximidade de Pedrinho com os atletas e suas intenções claras dentro do clube fortalecem o ambiente interno.

- Às vezes para o meio externo pode não parecer tão claro, mas nós, que vivemos o dia a dia, sabemos dos planos dele. Já melhorou bastante e acredito que pode melhorar ainda mais - acrescentou.

Com contrato renovado até 2030, o camisa 1 é um dos líderes do elenco cruzmaltino. Contratado no início de 2023 junto ao Lille, da França, Léo Jardim já disputou 151 partidas pelo Vasco e, em diversas ocasiões, assumiu a braçadeira de capitão na ausência de Pablo Vegetti.

