Vasco tem desempenho ‘preocupante’ como mandante no Brasileirão

O Vasco vive um momento delicado jogando em São Januário. Desde a vitória sobre o Fortaleza, em maio, por 3 a 0 — a única de Fernando Diniz no estádio pelo Brasileirão —, o time não conseguiu repetir o bom desempenho dentro de casa. Dos dez jogos disputados como mandante até agora, com sete em São Januário, um no Maracanã e dois no Mané Garrincha, o Vasco conquistou apenas 12 pontos de 30 possíveis, um aproveitamento de 40%: três vitórias, três empates e quatro derrotas.

Esse rendimento coloca a campanha atual como a segunda pior do clube na Série A desde a adoção do formato de pontos corridos, atrás apenas de 2015, ano do rebaixamento. A queda de rendimento é ainda mais evidente se comparada à temporada passada, quando o Vasco teve 61,4% de aproveitamento como mandante. Derrotas e empates em jogos importantes, como contra Bragantino, Corinthians, Grêmio e Atlético-MG, refletiram diretamente na tabela, prejudicando a equipe na luta contra o rebaixamento.

Torcida do Vasco durante partida contra Atletico-MG, em São Januário (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Data Fifa como oportunidade de mudança

Com a pausa para a Data Fifa, o técnico Fernando Diniz espera encontrar alternativas para melhorar o desempenho como mandante e retomar a boa fase. Uma das prioridades é acelerar a adaptação dos reforços contratados na última janela: Andrés Gómez, Matheus França, Robert Renan e Carlos Cuesta. Os dois últimos chegam para suprir a carência defensiva do Vasco, que tem a defesa mais vazada da Série A, com 60 gols sofridos.

Além do quarteto, a diretoria já havia contratado o volante Thiago Mendes, em julho. O reforço do elenco oferece mais opções a Diniz para enfrentar a sequência de jogos difíceis que vem pela frente, após a retomada do calendário. A expectativa é que o Vasco use a pausa da Data Fifa para ajustar o time, melhorar a consistência em São Januário e buscar uma reação no Brasileirão.