AO VIVO – Sorteio define mandos de campo das semifinais e da final da Copa do Brasil

Corinthians, Cruzeiro, Fluminense e Vasco seguem na busca pelo título

Marcio Dolzan
Dia 22/10/2025
Sorteio das quartas de final da Copa do Brasil acontece na terça-feira (12) (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)
imagem cameraCopa do Brasil conhecerá novo campeão em dezembro (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)
A CBF realiza nesta quarta-feira (22), a partir das 17h (de Brasília), o sorteio dos mandos de campo das semifinais e das finais da Copa do Brasil. Corinthians, Cruzeiro, Fluminense e Vasco estão na disputa. Acompanhe o sorteio ao vivo.

➡️CBF anuncia mudanças no calendário do futebol brasileiro; confira

Os cruzamentos das semifinais da Copa do Brasil já estão definidos. O Corinthians vai enfrentar o Cruzeiro, enquanto Vasco e Fluminense definem o outro finalista em clássico carioca. As semifinais estão marcadas para os dias 10 e 14 de dezembro.

Nesta quarta-feira, a CBF vai definir em sorteio quais clubes serão mandantes nos jogos de ida e volta das semifinais. Além disso, considerando que as finais estão marcadas para a semana subsequente, nos dias 17 e 21, a entidade também já irá definir os mandos de campo da decisão.

Copa do Brasil teve mudança de calendário

Originalmente, a Copa do Brasil estava prevista para encerrar no próximo mês. Mas, em agosto, a CBF decidiu mudar o calendário das competições nacionais para evitar o risco de o Brasileirão ter confronto de datas com a Copa Intercontinental. Assim, empurrou as semifinais e a final da Copa do Brasil para dezembro.

Com a mudança, o Brasileirão teve sua última rodada antecipada para 7 de dezembro. Três dias depois haverá o duelo entre o campeão da Libertadores da América e o Cruz Azul, no Catar, pelas quartas de final da Copa Intercontinental. Flamengo e Palmeiras, que estão nas semifinais da Libertadores, têm chances de disputar a competição.

Sorteio da Copa do Brasil
Sorteio define mandos de campo das fases finais da Copa do Brasil (Divulgação/CBF)

