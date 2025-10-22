A CBF realiza nesta quarta-feira (22), a partir das 17h (de Brasília), o sorteio dos mandos de campo das semifinais e das finais da Copa do Brasil. Corinthians, Cruzeiro, Fluminense e Vasco estão na disputa. Acompanhe o sorteio ao vivo.

continua após a publicidade

➡️CBF anuncia mudanças no calendário do futebol brasileiro; confira

Os cruzamentos das semifinais da Copa do Brasil já estão definidos. O Corinthians vai enfrentar o Cruzeiro, enquanto Vasco e Fluminense definem o outro finalista em clássico carioca. As semifinais estão marcadas para os dias 10 e 14 de dezembro.

Nesta quarta-feira, a CBF vai definir em sorteio quais clubes serão mandantes nos jogos de ida e volta das semifinais. Além disso, considerando que as finais estão marcadas para a semana subsequente, nos dias 17 e 21, a entidade também já irá definir os mandos de campo da decisão.

continua após a publicidade

Copa do Brasil teve mudança de calendário

Originalmente, a Copa do Brasil estava prevista para encerrar no próximo mês. Mas, em agosto, a CBF decidiu mudar o calendário das competições nacionais para evitar o risco de o Brasileirão ter confronto de datas com a Copa Intercontinental. Assim, empurrou as semifinais e a final da Copa do Brasil para dezembro.

Com a mudança, o Brasileirão teve sua última rodada antecipada para 7 de dezembro. Três dias depois haverá o duelo entre o campeão da Libertadores da América e o Cruz Azul, no Catar, pelas quartas de final da Copa Intercontinental. Flamengo e Palmeiras, que estão nas semifinais da Libertadores, têm chances de disputar a competição.

continua após a publicidade