O Vasco Sub-17 entra na reta decisiva do Campeonato Brasileiro da categoria em situação de equilíbrio e confiança. Com 29 pontos conquistados, o time ocupa a oitava colocação, dentro da zona de classificação, mas em um cenário acirrado: são apenas três pontos de diferença para o Athletico-PR, vice-líder, enquanto o Fluminense, com a mesma pontuação, aparece em nono. Santos (28), Cruzeiro (26) e São Paulo (26) seguem próximos na disputa pelas últimas vagas. Restam apenas duas rodadas para o fim da primeira fase.

À frente da equipe está Cássio Barros, ex-jogador com mais de 200 partidas pelo Vasco e passagens por Fluminense, Santos, futebol alemão e Seleções de base do Brasil. Como treinador, soma 38 jogos no comando do Sub-17 cruzmaltino e já levantou a Copa do Brasil da categoria nesta temporada, além de ter alcançado a semifinal do Campeonato Carioca.

Em entrevista, o treinador celebrou a caminhada até aqui e destacou os frutos do trabalho.

- É uma experiência muito especial. Tenho uma história marcante como jogador do Vasco e agora poder contribuir na formação dos meninos é muito gratificante. A temporada tem sido positiva, conquistamos a Copa do Brasil Sub-17 e tivemos três atletas convocados para a Seleção Brasileira, o que mostra a força do trabalho. Só tenho a agradecer à comissão técnica, ao nosso presidente, ao coordenador Felipe Maestro e ao Rodrigo, gerente da base, pela confiança e suporte - afirmou.

Diego Minete, um dos destaques da base do Vasco, comemora gol marcado pelo sub-17 (Foto: João Gabriel Alves / Vasco)

Cássio também projetou os próximos compromissos e reforçou a confiança no elenco.

- O Brasileiro Sub-17 é muito equilibrado, com times fortes e jogos sempre exigentes. Estar na zona de classificação mostra que estamos no caminho certo, mas ainda temos desafios importantes. A expectativa é manter o foco e buscar os resultados que nos levem à fase decisiva. Acredito muito no grupo e no trabalho que estamos fazendo - completou.

Agora, com duas rodadas pela frente, o Vasco Sub-17 depende apenas de si para confirmar a vaga na fase final da principal competição nacional da categoria e coroar uma temporada já marcada por conquistas e evolução dentro da base.