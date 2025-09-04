Fábio Pizzamiglio, presidente do Juventude, exaltou a mudança de chave desde a chegada de Nenê ao clube e afirmou ter planos para mantê-lo após a aposentadoria. Em entrevista ao Lance!, o dirigente disse não saber a data em que o meia irá se despedir dos gramados, mas revelou o desejo de tê-lo em um cargo executivo no departamento de futebol.

Aos 44 anos, Nenê estendeu seu contrato com o Juventude por mais uma temporada, até o fim de 2025. Com isso, completará, ao menos, três anos como jogador do clube gaúcho.

— É um ícone global, onde ele chega, para tudo. Para nós, Juventude, é diferente, não é o nosso normal. Em alguma momento ele vai se aposentar. Mas, assim como ele tinha uma proposta do Vasco para continuar carreira como dirigente, ele terá o mesmo do Juventude . A gente tem muito interesse que ele continue (no clube), é um cara diferenciado, tem muitos contatos, é inteligente. Ele é um modelo que a gente quer apostar para seguir — afirmou Fábio Pizzamiglio, presidente do Juventude, em entrevista exclusiva à reportagem.

Fábio também aproveitou para brincar com o apelido de “vovô” dado a Nenê, o jogador de linha mais velho em atividade na elite do futebol nacional. Apesar da idade, o meia lidera índices físicos no elenco e ainda atua como mentor para os atletas mais jovens.

— O Nenê é interminável, né (risos). Quando ele chegou, não gostava muito de ser chamado de vovô, brincadeira com idade dele, ainda no primeiro ano. Apesar de todo chamar, ele ficava meio incomodado. Agora, ele assumiu, e está tudo certo. É o primeiro a chegar, o último a sair. Ele ajuda, cobra muito o grupo (de jogadores), é extremamente competitivo. Se pegar índices corporais, está entre os primeiros do elenco — completou o presidente.

Fábio Pizzamiglio, presidente do Juventude, concedeu entrevista exclusiva ao Lance! (Foto: Gabriel Tadiotto/E.C Juventude)

Vasco disputa Nenê com o Juventude?

Em comunicado oficial anunciando a saída de Nenê, o Vasco informou que o atleta retornaria ao clube carioca como dirigente. O cargo, no entanto, não foi especificado. Na época, o próprio jogador afirmou, em vídeo publicado nas redes sociais, que voltaria ao Gigante da Colina.

— Gostaria de dizer para vocês (torcida do Vasco) que ano que vem estou de volta. Fora dos gramados — disse o atleta.

No entanto, a aproximação com a cidade de Caxias do Sul, a relação com a torcida e as sucessivas renovações contratuais com o Juventude colocam à prova a proposta do Vasco — e a promessa feita pelo meia.

— Ela já escolheu o Juventude por ser da Serra Gaúcha, um clima mais ameno, mais calmo. Ele vai nas vinículas, nos hotéis, aproveita a Serra, mas com responsabilidade (risos). É um cara diferente, dá atenção pra todos. Se precisar ficar uma hora dando autógrado, ele fica. Sempre atrasa a delegação, sempre dá algum problema, daqueles positivos, claros — finalizou o dirigente.