Pelo Vasco, Nuno Moreira já soma melhores números da carreira
Atacante já tem 15 participações em gols na temporada
A grande fase vivida pelo Vasco se estende a Nuno Moreira, que marcou o segundo gol na vitória sobre o Fluminense pelo Brasileirão. Ao balançar as redes, o português consolidou os melhores números de sua carreira como profissional.
Em 2025, o atacante soma nove gols e seis assistências, totalizando 15 participações em gols. Desde que passou a defender o Cruz-Maltino, foi titular em 43 dos 45 jogos em que atuou, entre Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Sul-Americana e Campeonato Carioca.
➡️ Coutinho engata maior sequência em três anos e celebra boa fase no Vasco
Além dos bons números, se mostrou um jogador decisivo nos clássicos, tendo marcado contra todos os rivais cariocas. São três gols, um contra cada, sendo o mais decisivo o contra o Botafogo, que empatou o jogo de volta da Copa do Brasil, levando a disputa para os pênaltis e ajudando o Vasco a se classificar para as semifinais — em que volta a enfrentar o Tricolor.
No elenco, o atacante é o terceiro do Vasco na artilharia do Brasileirão, com seis gols, atrás de Vegetti, com 12, e Rayan, com 11. No quesito assistências, está na mesma posição, possuindo uma a menos que Piton e Paulo Henrique, que têm cinco.
O Cruz-Maltino volta à campo no domingo (29), contra o Bragantino, pela 30ª rodada do Brasileirão. O clube está em oitavo, com 39 pontos, e briga por uma vaga na Libertadores.
➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco
Números de Nuno Moreira
Confira os números da carreira de Nuno Moreira, por Vasco, Vizela e Casa Pia.
Vasco
- Jogos: 45
- Gols: 9
- Assistências: 6
- Minutos jogados: 3221
Casa Pia
24/25
- Jogos: 21
- Gols: 5
- Assistências: 5
- Minutos jogados: 1500
23/24
- Jogos: 15
- Gols: 2
- Assistências: 1
- Minutos jogados: 1030
Vizela
23/24
- Jogos: 15
- Gols: 976
- Assistências: 1
- Minutos jogados: 2
22/23
- Jogos: 29
- Gols: 1
- Assistências: 1
- Minutos jogados: 1858
21/22
- Jogos: 30
- Gols: 1
- Assistências: 2
- Minutos jogados: 1695
*Números do Sofascore
