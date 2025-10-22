Pelo Vasco, Nuno Moreira já soma melhores números da carreira

A grande fase vivida pelo Vasco se estende a Nuno Moreira, que marcou o segundo gol na vitória sobre o Fluminense pelo Brasileirão. Ao balançar as redes, o português consolidou os melhores números de sua carreira como profissional.

Em 2025, o atacante soma nove gols e seis assistências, totalizando 15 participações em gols. Desde que passou a defender o Cruz-Maltino, foi titular em 43 dos 45 jogos em que atuou, entre Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Sul-Americana e Campeonato Carioca.

Além dos bons números, se mostrou um jogador decisivo nos clássicos, tendo marcado contra todos os rivais cariocas. São três gols, um contra cada, sendo o mais decisivo o contra o Botafogo, que empatou o jogo de volta da Copa do Brasil, levando a disputa para os pênaltis e ajudando o Vasco a se classificar para as semifinais — em que volta a enfrentar o Tricolor.

No elenco, o atacante é o terceiro do Vasco na artilharia do Brasileirão, com seis gols, atrás de Vegetti, com 12, e Rayan, com 11. No quesito assistências, está na mesma posição, possuindo uma a menos que Piton e Paulo Henrique, que têm cinco.

O Cruz-Maltino volta à campo no domingo (29), contra o Bragantino, pela 30ª rodada do Brasileirão. O clube está em oitavo, com 39 pontos, e briga por uma vaga na Libertadores.

Nuno Moreira comemora gol contra o Botafogo, na Copa do Brasil (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Números de Nuno Moreira

Confira os números da carreira de Nuno Moreira, por Vasco, Vizela e Casa Pia.

Vasco

Jogos: 45 Gols: 9 Assistências: 6 Minutos jogados: 3221

Casa Pia

24/25

Jogos: 21 Gols: 5 Assistências: 5 Minutos jogados: 1500

23/24

Jogos: 15 Gols: 2 Assistências: 1 Minutos jogados: 1030

Vizela

23/24

Jogos: 15 Gols: 976 Assistências: 1 Minutos jogados: 2

22/23

Jogos: 29 Gols: 1 Assistências: 1 Minutos jogados: 1858

21/22

Jogos: 30 Gols: 1 Assistências: 2 Minutos jogados: 1695

*Números do Sofascore