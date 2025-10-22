Copa do Brasil: Corinthians e Fluminense vão decidir semifinais em casa

Corinthians e Fluminense farão a segunda partida das semifinais da Copa do Brasil, diante de Cruzeiro e Vasco, respectivamente, em seus domínios. A finalíssima da competição, por sua vez, será realizada no Rio de Janeiro. Foi o que definiu o sorteio dos mandos de campo realizado nesta quarta-feira (22), na CBF.

Os cruzamentos das semifinais da Copa do Brasil, entre Cruzeiro x Corinthians e Vasco x Fluminense, já estavam definidos, mas faltava estabelecer os mandos de campo. As semifinais estão marcadas para os dias 10 e 14 de dezembro.

Além disso, como as finais irão acontecer logo na sequência, nos dias 17 e 21 de dezembro, a CBF sorteou também os mandos das finais. Ficou definido que o jogo de ida acontecerá na casa de quem avançar no duelo entre Cruzeiro e Corinthians, com a grande final sendo sediada pelo vencedor do clássico carioca.

O sorteio dos mandos da Copa do Brasil contou com a presença dos técnicos e de jogadores de Corinthians, Cruzeiro, Fluminense e Vasco.

— É um momento importante. As quatro equipes mereceram chegar aonde estão, dignas de uma semifinal de Copa do Brasil — considerou Dorival Júnior, do Corinthians.

— Copa é Copa. São 180 minutos para decidir — lembrou Luis Zubeldía, do Fluminense, minimizando o impacto da ordem dos mandos de campo.

Copa do Brasil teve mudança de calendário

Originalmente, a Copa do Brasil estava prevista para encerrar no próximo mês. Mas, em agosto, a CBF decidiu mudar o calendário das competições nacionais para evitar o risco de o Brasileirão ter confronto de datas com a Copa Intercontinental. Assim, empurrou as semifinais e a final da Copa do Brasil para dezembro.

Com a mudança, o Brasileirão teve sua última rodada antecipada para 7 de dezembro. Três dias depois haverá o duelo entre o campeão da Libertadores da América e o Cruz Azul, no Catar, pelas quartas de final da Copa Intercontinental. Flamengo e Palmeiras, que estão nas semifinais da Libertadores, têm chances de disputar a competição.