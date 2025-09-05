Vasco sofre com série de lesões e usa Data Fifa para recuperar jogadores

O mês de agosto trouxe dor de cabeça ao departamento médico do Vasco. Com a grave lesão sofrida por Jair, que não joga mais em 2025, o clube registrou o maior número de baixas médicas em um único mês desde 2020: foram oito entradas no departamento médico, envolvendo sete jogadores diferentes. O cenário obrigou Fernando Diniz a buscar alternativas e o clube a contar com a pausa da Data Fifa para recuperar atletas importantes antes da sequência decisiva da temporada.

O volante Jair, que vivia seu melhor momento no ano e havia completado 31 anos recentemente, sofreu entorse no joelho direito com rompimento parcial de dois ligamentos e lesão nos meniscos na vitória sobre o Sport, por 3 a 2, na Ilha do Retiro. O jogador foi carregado de campo e teve confirmada a gravidade do problema, que encerrou sua participação em 2025. Outro nome que sofreu com problemas físicos foi Paulo Henrique, um dos destaques da equipe, que somou idas ao departamento médico em agosto. O lateral-direito, pré-listado por Carlo Ancelotti na Seleção Brasileira, apresentou edema na coxa, voltou no clássico contra o Botafogo, após perder os dois jogos anteriores, mas precisou sair no intervalo por dores e ainda desfalcou o time diante do Sport.

Jair após sofrer a lesão na partida entre Vasco e Sport (Foto: Marlon Costa/AGIF)

Além deles, também passaram pelo DM nomes como Tchê Tchê (lesão muscular na coxa), Thiago Mendes (panturrilha), Paulinho (lombalgia), Mateus Carvalho (ligamento do joelho) e Guilherme Estrella (inchaço no joelho). Todos, à exceção de Paulo Henrique, atuam no meio-campo, setor mais prejudicado pelas baixas. A última vez que o clube havia enfrentado tantas lesões em um único mês foi em setembro de 2020, quando sete jogadores diferentes foram vetados por problemas clínicos.

Apesar do cenário preocupante, a Data Fifa trouxe alívio ao Vasco. A tendência é que Paulo Henrique e Tchê Tchê estejam novamente à disposição no clássico contra o Botafogo, no dia 11, pela volta das quartas de final da Copa do Brasil. O único desfalque de longo prazo é Jair, que se junta ao ponta Adson como baixa definitiva até o fim da temporada.