Em meio à troca de farpas com o presidente do Flamengo, Eduardo Baptista, o Bap, a presidente do Palmeiras, Leila Pereira, comentou sobre os rumores envolvendo uma possível aquisição de parte da Vasco SAF.
— Quanto à insinuação do presidente Bap sobre o boato de que eu estou comprando o Vasco, ele pode ficar tranquilo. Eu não estou comprando o Vasco. Aliás, eu não estou comprando nem o Vasco nem a Netflix — declarou Leila, relembrando uma fala irônica do próprio Bap, que em 2014, quando atuava na operadora de TV Sky, afirmou que “compraria a Netflix” caso a plataforma começasse a incomodar o setor.
O Vasco da Gama, clube que atualmente enfrenta dificuldades financeiras e está em meio ao processo de recuperação judicial. O rumor sobre um possível compra começou a circular após a Crefisa, instituição financeira presidida por José Roberto Lamacchia — marido de Leila — conceder um empréstimo de R$ 80 milhões ao clube carioca.
Leila também aproveitou para reforçar sua postura no futebol e se defender das críticas de Bap:
— O presidente Bap tem razão quando diz que eu tenho uma agenda muito clara. Afinal, todos sabem que defendo os interesses do Palmeiras sem tentar asfixiar os meus adversários, que eu trabalho arduamente pelo crescimento do futebol brasileiro e que honro todos os contratos assinados pelo clube, incluindo os das gestões anteriores — afirmou.
