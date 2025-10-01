Vasco acerta acordo com Crefisa em meio ao processo de recuperação judicial

Vasco e Crefisa chegaram a um acordo para o empréstimo de 80 milhões de reais na mobilidade DIP, destinado a empresas em recuperação judicial. O clube recebeu propostas de outras instituições financeiras, mas a empresa ofereceu as melhores condições de negócio. A informação foi dada inicialmente pelo GE.

O empréstimo já estava no planejamento e a quantia será utilizada durante a recuperação judicial para despesas correntes como salários, fornecedores estratégicos e obrigações trabalhistas e fiscais. Para sacramentar o acordo, a Justiça precisa autorizar o pedido feito pelo Gigante da Colina, em petição enviada à 4ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro há duas semanas.

José Roberto Lamacchia, dono da Crefisa, ao lado de Pedrinho, presidente do Vasco (Foto: Reprodução/Instagram)

Em entrevista ao GE, o presidente Pedrinho explicou o motivo do empréstimo:

— Desde o início, no planejamento da recuperação judicial, já estava prevista a necessidade de um empréstimo para ajustar o fluxo de caixa e garantir que o clube pudesse honrar seus compromissos imediatos — com previsão de captação antes de outubro. No entanto, graças aos esforços pautados na responsabilidade financeira, conseguimos adiar essa captação o máximo possível, ganhando tempo para buscar a melhor alternativa no mercado - afirmou Pedrinho.

O presidente do Vasco também detalhou como foi a busca das instituições financeiras para a realização do empréstimo e destacou seu relacioamento com José Lamachia, dono da Crefisa e marido de Leila Pereira, presidente do Palmeiras

— Além do empréstimo, a empresa também disponibilizou recursos para projetos incentivados da associação, em uma parceria viabilizada pelo excelente relacionamento que mantenho com o Sr. José Lamachia. Seguimos firmes, com responsabilidade e transparência, como sempre nos comprometemos junto à torcida vascaína.

