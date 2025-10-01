menu hamburguer
Vasco acerta acordo com Crefisa em meio ao processo de recuperação judicial

A empresa ofereceu as melhores condições para o empréstimo de 80 milhões de reais

Pedro Cobalea
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 01/10/2025
16:52
Pedrinho durante a partida entre Vasco e Cruzeiro, no Mineirão
Pedrinho durante a partida entre Vasco e Cruzeiro, no Mineirão (Foto: Fernando Moreno/AGIF)
Vasco e Crefisa chegaram a um acordo para o empréstimo de 80 milhões de reais na mobilidade DIP, destinado a empresas em recuperação judicial. O clube recebeu propostas de outras instituições financeiras, mas a empresa ofereceu as melhores condições de negócio. A informação foi dada inicialmente pelo GE.

O empréstimo já estava no planejamento e a quantia será utilizada durante a recuperação judicial para despesas correntes como salários, fornecedores estratégicos e obrigações trabalhistas e fiscais. Para sacramentar o acordo, a Justiça precisa autorizar o pedido feito pelo Gigante da Colina, em petição enviada à 4ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro há duas semanas.

José Roberto Lamacchia, dono da Crefisa, ao lado de Pedrinho, presidente do Vasco
José Roberto Lamacchia, dono da Crefisa, ao lado de Pedrinho, presidente do Vasco (Foto: Reprodução/Instagram)

Em entrevista ao GE, o presidente Pedrinho explicou o motivo do empréstimo:

— Desde o início, no planejamento da recuperação judicial, já estava prevista a necessidade de um empréstimo para ajustar o fluxo de caixa e garantir que o clube pudesse honrar seus compromissos imediatos — com previsão de captação antes de outubro. No entanto, graças aos esforços pautados na responsabilidade financeira, conseguimos adiar essa captação o máximo possível, ganhando tempo para buscar a melhor alternativa no mercado - afirmou Pedrinho.

O presidente do Vasco também detalhou como foi a busca das instituições financeiras para a realização do empréstimo e destacou seu relacioamento com José Lamachia, dono da Crefisa e marido de Leila Pereira, presidente do Palmeiras

— Além do empréstimo, a empresa também disponibilizou recursos para projetos incentivados da associação, em uma parceria viabilizada pelo excelente relacionamento que mantenho com o Sr. José Lamachia. Seguimos firmes, com responsabilidade e transparência, como sempre nos comprometemos junto à torcida vascaína.

