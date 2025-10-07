Diniz motiva elenco antes da vitória dramática do Vasco: ‘É inegociável’

O Vasco divulgou os bastidores do emocionante triunfo por 4 a 3 sobre o Vitória, neste domingo (5), em São Januário. O duelo, decidido nos minutos finais com um gol do atacante GB, foi marcado por intensidade, emoção e um vestiário inflamado antes da bola rolar.

Nas imagens publicadas pelo clube, o técnico Fernando Diniz aparece motivando os jogadores com um discurso forte, destacando a importância do confronto para o momento da equipe no Campeonato Brasileiro.

- A vitória hoje é inegociável. Não tem porr@ nenhuma que vai impedir a gente de ganhar o jogo - afirmou o treinador, em tom enérgico.

Confira os bastidores da partida entre Vasco e Vitória

O capitão Pablo Vegetti também tomou a palavra antes da partida e reforçou o espírito de decisão do confronto:

- Não podemos entrar no campo e dar mole! Se a gente fala que é uma final, vai lá e joga como uma final. Vai lá e ganha o jogo, fazendo tudo que a gente tem que fazer.

Dentro de campo, o Vasco correspondeu à intensidade do vestiário. Em uma partida cheia de reviravoltas, o Gigante da Colina venceu por 4 a 3, com o jovem GB sendo o herói nos minutos finais.

Após o apito final, o lateral Paulo Henrique analisou o resultado e destacou a entrega do grupo:

- Jogo muito difícil. Sabíamos que ia ser um clima de decisão, para nos distanciarmos da parte de baixo da tabela. Eles também lutam para sair disso. Graças a Deus, mesmo com altos e baixos, conseguimos os gols. Tivemos falhas que precisamos corrigir, mas o mais importante foi a entrega e a dedicação de todos. Os meninos que entraram ajudaram muito, fizeram gols, deram assistências.

Jogadores do Vasco celebram gol contra Vitória em São Januário (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Ao comentar o gol decisivo de GB, o lateral elogiou o jovem atacante:

- Iluminado o menino, né? Merece. Trabalha pra caramba. Entrou, nos ajudou. Espero que seja o primeiro de muitos e que ele continue nos ajudando bastante.

Com o resultado, o Vasco chegou a 33 pontos e alcançou a 11ª colocação. A equipe volta aos treinos nesta quarta-feira (8) para iniciar a preparação visando o duelo contra o Fortaleza, marcado para o dia 15 de outubro, após a Data Fifa.

