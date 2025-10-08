Um terço dos gols do Vasco em 2025 tiveram participação dos laterais

A força ofensiva dos laterais do Vasco tem sido uma das principais marcas do time na temporada. No triunfo eletrizante por 4 a 3 sobre o Vitória, em São Januário, três dos quatro gols contaram com participação direta dos jogadores das alas. No primeiro, Paulo Henrique cruzou com precisão para Nuno Moreira abrir o placar. O lateral voltou a ser decisivo ao iniciar a jogada do segundo gol, com um belo passe para Andrés Gómez servir Rayan. Já nos minutos finais, Lucas Piton cruzou na medida para GB garantir a vitória vascaína.

O impacto dos laterais não se restringe a essa partida. Dos 78 gols marcados pelo Vasco em 2025, 26 contaram com participação de laterais — o equivalente a 33% do total.

Lucas Piton - 11 participações (1 gol e 10 assistências) Paulo Henrique - 9 participações (4 gols e 5 assistências) Puma Rodríguez - 5 participações (2 gols e 3 assistências) Paulo Ricardo - 1 participação - (1 gol)

O bom desempenho tem rendido frutos individuais. Paulo Henrique, um dos destaques do time sob o comando de Fernando Diniz, foi convocado pela primeira vez para a Seleção Brasileira e vai defender o Brasil nesta Data Fifa. O lateral-direito foi chamado por Carlo Ancelotti após a lesão de Wesley, da Roma. No Campeonato Brasileiro, ele lidera o ranking de duelos ganhos, com 171, além de acumular números expressivos: um gol, cinco assistências, 32 passes decisivos e 123 bolas recuperadas em 21 jogos.

Além dele, Puma Rodríguez segue sendo presença constante nas convocações do Uruguai. A consistência dos laterais mostra como o Vasco tem conseguido transformar força defensiva em poder ofensivo, com participação direta e decisiva nas jogadas que resultam em gols.

Puma Rodríguez na partida contra o Flamengo (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

