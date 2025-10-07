Rayan supera marca de Lamine Yamal nesta temporada

O atacante Rayan, do Vasco, vem se destacando como um dos principais nomes da nova geração do futebol mundial. Segundo levantamento do Sofascore, o jogador de 19 anos lidera o ranking de atletas sub-19 com mais gols nas dez ligas mais populares do planeta em 2025. Com nove gols marcados no Brasileirão, o vascaíno aparece à frente de promessas como Lamine Yamal, do Barcelona.

continua após a publicidade

9 gols - Rayan (Vasco) - 19 anos 7 gols - Can Uzun (Eintracht Frankfurt) - 19 anos 7 gols - Rodrigo Mora (Porto) - 18 anos 6 gols - Lamine Yamal (Barcelona) - 18 anos 4 gols -George Ilenikhena (Monaco) - 19 anos 4 gols -Leo Sauer (Feyenoord) - 19 anos 4 gols - Gui Negão (Corinthians) - 18 anos

➡️ Vasco tem Data Fifa para recuperar lesionados antes de enfrentar Fortaleza

Vasco se movimenta para evitar convocação de Rayan ao Mundial Sub-20 (Foto: Dikran Sahagian/Vasco)

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

O desempenho de Rayan ganha ainda mais destaque ao se considerar o peso das ligas analisadas. O Sofascore levou em conta as dez competições mais populares de sua base de dados: Premier League (Inglaterra), La Liga (Espanha), Serie A (Itália), Bundesliga (Alemanha), Ligue 1 (França), Brasileirão (Brasil), Saudi Pro League (Arábia Saudita), Eredivisie (Holanda), Liga Portugal (Portugal) e Süper Lig (Turquia).

➡️ Diniz motiva elenco antes da vitória dramática do Vasco: ‘É inegociável’

Na temporada, o atacante do Vasco já disputou 44 partidas, marcou 14 gols e deu uma assistência, consolidando-se como peça-chave no time comandado por Fernando Diniz. O feito coloca o jovem como uma das principais revelações do futebol brasileiro em 2025 e reforça o papel do Vasco como formador de talentos.

continua após a publicidade

Para acompanhar as notícias do Vasco, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real