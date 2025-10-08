Depois da convocação de Paulo Henrique, do Vasco, para a Seleção Brasileira, o comentarista da Globo Maestro Júnior apontou que outro atleta pode ser chamado por Carlo Ancelotti. O lateral recebeu uma oportunidade depois do corte de Wesley, da Roma.

Durante o programa "Seleção Sportv", nesta terça-feira (7), Maestro Júnior analisou a convocação do lateral do Vasco para a Seleção Brasileira, e apontou que o jovem Rayan, de 19 anos, pode ser chamado em breve.

- Ele se destaca porque não é um lateral água com açúcar. Ele tem iniciativa, dá opções, prncipalmente quando o Vasco está sendo atacado. Mais do que merecida essa oportunidade que ele teve de ser convocado para a Seleção Brasileira - analisou o comentarista.

- O Rayan deve ir daqui a pouco, se mantiver isso aí. Tem brecha porque não tem nada definido - completou Maestro Júnior.

Maestro Júnior analisou convocação de Paulo Henrique, do Vasco, para a Seleção Brasileira (Foto: Reprodução Sportv)

Paulo Henrique, do Vasco, na Seleção Brasileira

O lateral-direito Paulo Henrique, um dos destaques do Vasco no Campeonato Brasileiro, foi convocado neste domingo (5) pelo técnico Carlo Ancelotti para os amistosos da Seleção Brasileira contra Coreia do Sul e Japão, marcados para os dias 10 e 14 de outubro, respectivamente.

A primeira chance com a Amarelinha não veio por acaso, e os números do lateral na temporada falam por si só. Em 47 jogos, Paulo Henrique tem 9 participações em gol, sendo cinco assistências e quatro gols. Ele lidera as estatísticas de dribles certos e duelos vencidos entre os laterais do Campeonato Brasileiro.

A convocação do jogador do Vasco para a Seleção Brasileira acontece depois do corte de Wesley, ex-Flamengo, que teve uma lesão jogando pela Roma. O outro lateral da Seleção de Ancelotti é Vitinho, do Botafogo.