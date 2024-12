Onde assistir e horário da partida Vasco e Franca pelo NBB

Neste sábado (21), o Vasco recebe o Franca no Ginásio de São Januário, no Rio de Janeiro, às 17h (de Brasília), pelo CAIXA NBB 24/25 em duelo direto por vaga na Copa Super 8. A partida tem transmissão do YouTube do NBB, da TV Cultura e do NBB Basquetpass.

Com dois jogos restantes para encerrar o turno, o Vasco ocupa a sexta posição no Novo Basquete Brasil (NBB), com um aproveitamento de 60%. O Cruz-maltino soma 9 vitórias e 6 derrotas, mantendo-se na disputa por uma vaga na Copa Super 8, competição que reúne os oito melhores times do primeiro turno. A equipe comandada pelo técnico Léo Figueiró busca se recuperar após a derrota em sua última partida, no dia 12 de dezembro, quando foi superada pelo Brasília por 88 a 79, no Ginásio de São Januário.

O destaque do Vasco na temporada é Rafael Paulichi. O ala/pivô tem média de 13 pontos e lidera o time em rebotes (7.5) e eficiência (15) por jogo. Na derrota para o Brasília, o atleta de 26 anos ficou próximo do duplo-duplo, com 17 pontos e 9 rebotes.

Paulichi (de branco) na partida contra o Brasília pelo NBB (Foto: Mauricio Almeida/R10 Score Vasco)

Atual tricampeão do NBB, o Franca busca se recuperar na competição. Assim como o rival, o equipe paulista tem 60% de aproveitamento com 9 vitórias e 6 derrotas. Entretanto, pelos critérios de desempate, está na oitava posição. O time do treinador Helinho Garcia busca a terceira vitória seguida no NBB para garantir vaga na Copa Super 8. No dia 7 de dezembro, o Franca bateu o União Corinthians (RS) fora de casa por 92 a 72.

Um dos principais jogadores do campeonato, Georginho é o grande destaque de Franca na temporada. O ala/armador tem média de 14,5 pontos por jogo e lidera a equipe na média de rebotes (8,7), assistências (5,5) e em eficiência (21,2). Este último índice é o segundo maior da competição, atrás apenas de Dontrell Brite, do Bauru, que registra média de 22,2 por partida.

Georginho, destaque do Franca no NBB (Foto: Marcos Limonti)

Ficha técnica ✅

Vasco x Franca - NBB

🗓 Data: 21 de dezembro de 2024, sábado

⏰ Horário: 17h (de Brasília)

🌎 Local: Ginásio de São Januário, Rio de Janeiro (RJ)

📺 Onde assistir: YouTube do NBB, TV Cultura e NBB Basquetpass