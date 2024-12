Paulinho se declara ao Corinthians em jogo de despedida: ‘é diferente’

O Paulinho se despediu oficialmente do futebol neste sábado (21), no estádio do Canindé, em São Paulo. Em um jogo recheado de presenças ilustres e com a arquibancada lotada de fãs, na maioria torcedores do Corinthians, o ex-volante do Timão, Barcelona e Seleção Brasileira deu os últimos chutes para selar a aposentadoria dos gramados.

Com uma carreira de mais de 15 anos, o jogador defendeu o Corinthians até maio, quando decidiu se retirar da profissão. Os sete meses que se passaram serviram para Paulinho preparar sua partida de despedida e focar no futuro.

-Os últimos meses não foram fáceis não, não dá para ficar totalmente focado, eu tive que cuidar de outras coisas, da minha vida profissional, emoções familiares, são muitas coisas que acontecem, mas no final o importante é que tudo deu certo - disse o ex-atleta em entrevista antes da partida.

Com 36 anos, Paulinho se despede dos gramados como ídolo do Corinthians. O jogador coleciona duas passagens pelo clube, entre 2010 e 2013, e posteriormente de 2022 a 2004. Ao todo, foram 219 jogos e quatro títulos pelo Timão: um Campeonato Brasileiro (2011), uma Libertadores (2012), um Mundial de Clubes (2012) e um Paulistão (2013).

— É um clube que me abriu as portas, que acreditou em mim, que me deu a oportunidade de conquistar títulos importantes, então é o que eu sempre falo, é um clube que admiro, toda a história que vivi aqui, é diferente para mim — disse o, agora, ex-atleta.

Jogador disputou 219 jogos pelo Timão (Foto: Rodrigo Coca/Ag.Corinthians)

Carreira de Paulinho

Além do Corinthians, o volante coleciona passagens pelo Tottenham, Barcelona, Guangzhou Evergrande e Seleção Brasileira. Durante a carreira, o atleta esteve presente em duas Copas do Mundo, em 2014 e 2018, e conquistou a Copa das Confederações com a camisa amarela, em 2013.

Na Espanha, Paulinho conquistou a La Liga e a Copa do Rei, na temporada de 2017/18, quando foi um dos destaques do time catalão. O jogador fez longa carreira na China, onde disputou 176 partidas e conquistou quatro títulos da Superliga Chinesa em 2015, 2016, 2017 e 2018, duas Supercopas da China em 2015 e 2016, uma Copa da China em 2016 e a Liga dos Campeões da AFC em 2015.