Jair perde pênalti, e Vasco empata com Bangu no Carioca

O volante Jair desperdiçou um pênalti no final do jogo e, com isso, o Vasco empatou com o Bangu, em 0 a 0, no Campeonato Carioca. A partida, que era válida pela segunda rodada da competição, foi na noite desta quinta-feira (16), em São Januário.

continua após a publicidade

➡️ Qual clube teve maior público na 2ª rodada do Campeonato Carioca?

Com o resultado, o Vasco ocupa a oitava posição na tabela do Campeonato Carioca, com 2 pontos. O Bangu, por sua vez, conquistou o primeiro ponto, mas segue na lanterna na tabela da competição.

Como foi o jogo?

Vasco e Bangu protagonizaram um primeiro tempo lento, fraco e com quase nenhuma chance de gol. A atuação cruz-maltina na etapa inicial foi pior em comparação a da estreia. Por outro lado, o Alvirrubro foi insuficiente para superar o estreante Daniel Fuzato.

continua após a publicidade

Se o jogo foi abaixo nos primeiros 45 minutos, no segundo tempo, o Vasco melhorou com as entradas de peças do elenco principal e foi para cima do Bangu. O Cruz-Maltino teve mais volume e desperdiçou diversas oportunidades.

A chance mais clara foi com Jair, aos 42 minutos do segundo tempo. Após a arbitragem marcar pênalti pela bola resvalar no braço de João Felipe, o volante cobrou firme e esbarrou na grande defesa de Victor Brasil.

continua após a publicidade

Victor Brasil foi o herói do Bangu na partida contra o Vasco (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)

O que vem pela frente?

O Vasco volta a campo para enfrentar o Boavista no domingo (19), às 19h. A partida, que é válida pela 3ª rodada do Campeonato Carioca, será no Estádio Elcyr Resende de Mendonça, em Bacaxá. Já o Bangu recebe o Volta Redonda, às 20h do mesmo dia, no Estádio Moça Bonita.

✅ FICHA TÉCNICA

VASCO 0 X 0 BANGU

2ª RODADA - CAMPEONATO CARIOCA

🗓️ Data e horário: quinta-feira, 16 de janeiro de 2025, às 21h30 (de Brasília);

📍 Local: São Januário, no Rio de Janeiro (RJ);

🟨 Cartões amarelos: Serginho (VAS); Moretti e João Felipe (BAN);

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

⚽ ESCALAÇÕES

VASCO (Técnico: Ramon Lima)

Daniel Fuzato; Paulinho, Souza, Luiz Gustavo e Victor Luís; De Lucca (Maxime Dominguez), Zé Gabriel (Jair), Serginho (Andrey), JP (Paulinho) e Bruno Lopes (Jean David); GB.

BANGU (Técnico: Júnior Martins)

Victor Brasil; Hygor, Kevem (Admilton), Yuri e Vitinho; André Castro, Moretti (João Felipe), Raphael Augusto (Léo Pedro) e Lucas Nathan (Ruan Carlos); Macário (Fabinho Polhão) e Rafael Carioca.

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Jodis Nascimento de Souza;

🚩 Assistentes: Thiago Filemon Soares Pinto e Naiara Mendes Tavares;

4️⃣ Quarto árbitro: Daniel Elbert de Andrade

🖥️ VAR: Alexandre Vargas Tavares de Jesus