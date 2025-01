Copinha: onde assistir, horários e locais dos jogos das oitavas

As oitavas de final da Copinha começam nesta quinta-feira (16), com quatro partidas e oito das 16 equipes classificadas em ação. Os quatro outros jogos estão marcados para sexta-feira (17). A Federação Paulista de Futebol (FPF) divulgou, no início da madrugada, a tabela detalhada das partidas das etapa, que correspondem à quarta fase da competição. Copinha: onde assistir, horários e locais dos oito jogos das oitavas de final.

Bahia, Cruzeiro, São Paulo, Fluminense e Botafogo são os cinco clubes da Série A do Brasileirão 2025 que estarão em campo nesta quinta-feira (16), na abertura das oitavas de final da Copinha 2025. Os outros três classificados que atuam hoje são a Ferroviária (SP), o Criciúma (SC) e o Guarani (SP).

Na sexta-feira (17), outros cinco clubes da Série A do Brasileirão 2025 vão tentar avançar na competição: Palmeiras, Vasco, Grêmio, Red Bull Bragantino e Corinthians. Os demais classificados são Audax (SP), Flamengo de Guarulhos (SP) e Ituano (SP).

Copinha: onde assistir às oitavas de final

Quinta-feira (16 de janeiro)

16h

Cruzeiro-MG x Bahia-BA, em São Carlos (SP) - Sportv

17h

Fluminense-RJ x São Paulo-SP, em Jaú (SP) – Cazé TV

18h30

Guarani-SP x Ferroviária-SP, em Araraquara (SP) - Sportv

19h

Botafogo-RJ x Criciúma-SC, em Bálsamo (SP) – Cazé TV

Sexta-feira (17 de janeiro)

18h30

Audax-SP x Palmeiras, em Barueri (SP) - Cazé TV

19h

Flamengo-SP x Vasco-RJ, em Osasco (SP) – SporTV

20h30

Grêmio-RS x Red Bull Bragantino-SP, em Mogi das Cruzes (SP) - Cazé TV

21h30

Ituano-SP x Corinthians-SP, em Santo André (SP) – SporTV

Pênaltis em caso de empate no tempo regulamentar

O regulamento do mata-mata da Copinha determina que o vencedor de cada partida avança para a fase seguinte. Em caso de empate no tempo regulamentar, a decisão da vaga acontece em disputa de pênaltis.

Copinha: onde assistir e calendário das próximas fases

Oitavas de final: 16 e 17 de janeiro (Sportv e CazéTV)

Quartas de final: 18 e 19 de janeiro (Sportv e CazéTV)

Semifinais: 21 e 22 de janeiro (Sportv e CazéTV)

Final: 25 de janeiro (Globo, Sportv e CazéTV)