No início do Campeonato Carioca de 2025, os grandes clubes do Rio de Janeiro enfrentaram o desafio de atrair seus torcedores aos estádios, uma tarefa complicada devido à ausência das equipes principais, que estão concentradas em suas pré-temporadas. Contudo, quem parece estar em maior sintonia com esse objetivo é o Vasco da Gama, clube que atraiu o maior público da segunda rodada do Campeonato Carioca, superando Flamengo (único que não jogou no Rio de Janeiro), Botafogo e Fluminense. O jogo, realizado em São Januário às 21h30, reuniu 6.334 presentes.

Públicos de Flamengo, Botafogo, Fluminense e Vasco na 2ª rodada do Campeonato Carioca



Vasco x Bangu

-Público presente: 6.334

-Público pagante: 6.334

-Renda: -

📍São Januário (RJ), 16:30, 11/01/2025

Botafogo 2 x 0 Portuguesa

-Público presente: 3.798

-Público pagante: 3.294

-Renda: R$ 65.482

📍Nilton Santos (RJ), 19h30, 14/01/2025

Volta Redonda 1 x 0 Fluminense

-Público presente: 5.275

-Público pagante: 4.075

-Renda: R$ 118.950

📍Raulino de Oliveira (RJ), 21h30, 15/01/2025

Madureira x Flamengo

-Público presente: 3.614

-Público pagante: 3.614

-Renda: R$ 292.980

📍Estádio Governador Ernani Sátyro (PB), 18h30, 16/01/2025

