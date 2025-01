Sócios do Vasco pedem esclarecimentos a Pedrinho e diretoria

Um grupo com 76 sócios estatutários do Vasco protocolaram na secretaria, nesta quinta-feira (16), um documento solicitando esclarecimentos ao presidente Pedrinho e à diretoria. Há conselheiros eleitos entre as assinaturas.

No documento, os sócios requerem explicações referentes à participação de Alan Belaciano, presidente da Assembleia Geral do Vasco, em audiências como representantes de terceiros que possuem processos contra o clube. O grupo quer seja esclarecida a participação do advogado de credores do Cruz-Maltino em paralelo ao processo de Recuperação Judicial, no qual o dirigente faz parte.

O documento foi publicado primeiramente pelo jornalista Lucas Pedrosa. Confira na íntegra abaixo:

Documento assinado por sócios (Foto: Divulgação)

