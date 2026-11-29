Atlético Mineiro e Vasco se enfrentam neste domingo (29), às 19h30 (horário de Brasília), na Arena MRV, em Belo Horizonte, pela 37ª rodada do Brasileirão Série A 2026, e a inteligência artificial projetou o confronto. No último compromisso pela competição, o Galo empatou por 1 a 1 com o Corinthians em casa, enquanto o Cruz-Maltino perdeu por 1 a 0 para o Red Bull Bragantino fora de seus domínios.

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Veja a projeção da IA:

A tendência é de um triunfo do Atlético Mineiro por 2 a 1 na Arena MRV. Jogando em Belo Horizonte com o apoio da torcida, o Galo deve buscar o controle da posse de bola e pressionar desde os primeiros minutos para transformar o empate recente em vitória na reta final do campeonato. Mesmo com o Vasco tentando se reorganizar após o revés fora de casa e apostando nas transições rápidas para balançar as redes, o fator casa e a força ofensiva do time mineiro devem fazer a diferença para garantir os três pontos.

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Iván Román contra o Vasco (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Fabrício Bruno reage a suposto interesse do Vasco

Titular do Cruzeiro na vitória por 1 a 0 contra o Fluminense, o zagueiro Fabrício Bruno reagiu aos rumores de interesse do Vasco em sua contratação. Na zona mista, o defensor destacou que não sabia da informação.

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– Se existe o interesse, estou sabendo agora, não estava sabendo disso. Que loucura! Chega esse momento da temporada, a especulação é gigante. Isso é muito fruto de um trabalho do mister, que conseguiu vir, potencializar todos os jogadores – destacou Fabrício Bruno.