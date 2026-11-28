Cruzeiro: Fabrício Bruno reage a suposto interesse do Vasco
Zagueiro teve mais uma oportunidade como titular contra o Fluminense
Titular do Cruzeiro na vitória por 1 a 0 contra o Fluminense, o zagueiro Fabrício Bruno reagiu aos rumores de interesse do Vasco em sua contratação. Na zona mista, o defensor destacou que não sabia da informação.
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– Se existe o interesse, estou sabendo agora, não estava sabendo disso. Que loucura! Chega esse momento da temporada, a especulação é gigante. Isso é muito fruto de um trabalho do mister, que conseguiu vir, potencializar todos os jogadores – destacou Fabrício Bruno.
Fluminense x Cruzeiro
O Cruzeiro venceu o Fluminense no Maracanã por 1 a 0, na noite desta sexta-feira (27), em jogo válido pela 37° rodada do Campeonato Brasileiro. Kaio Jorge, no primeiro tempo, fez o único gol do jogo no Maracanã.
Com o resultado, o time comandado por Artur Jorge garantiu matematicamente o terceiro lugar do Brasileirão, com 69 pontos. O Tricolor, por sua vez, jogará na última rodada contra o Bragantino em busca de uma vaga direta na Libertadores.
O primeiro tempo foi bem movimentado. Logo com 3 minutos, o time visitante saiu em velocidade, Bruno Rodrigues achou Kaio Jorge dentro da área, e o artilheiro não perdoou. Com o gol cedo, o Cruzeiro recuou e viu o Fluminense crescer no jogo. O Tricolor rondou a área, conseguiu boas chances, mas finalizou mal. Perigoso nos contra-ataques, o time mineiro chegou a colocar uma bola na trave com Matheus Pereira.
Apesar das oportunidades lado a lado, o único gol da primeira etapa foi de Kaio Jorge.
Pressionado pelo resultado, o Fluminense se lançou na segunda etapa, finalizou mais e trouxe a torcida junto. No começo, conseguiu apertar, mas voltou a pecar nas conclusões. Retraído, o Cruzeiro teve mais dificuldade de achar os contra-ataques. Depois da expulsão de Jonathan Jesus, o Tricolor pressionou, abusou de perder chances claras e saiu com um resultado amargo no seu último jogo em casa de 2026.
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