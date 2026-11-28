O Vasco embarcou para Belo Horizonte neste sábado (28), após finalizar a preparação para enfrentar o Atlético-MG, pela 37ª rodada do Brasileirão. Para a partida deste domingo, às 19h30 (de Brasília), o técnico Pedro Emanuel não poderá contar com Colidio e Saldivia, que estão fora por conta de dores. Além deles, Robert Renan e Paulo Henrique, suspensos, também desfalcam a equipe, assim como David, preso preventivamente na última quinta-feira.

O atacante e o zagueiro, que apresentam problemas físicos e dores, não viajaram para o confronto contra o Atlético-MG. A tendência é que Brenner seja o escolhido para o ataque, enquanto Lucas Freitas deve ocupar a vaga de Saldivia.

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Provável escalação

A provável escalação do Vasco conta com: Léo Jardim; Puma Rodríguez, Gabriel Pereira, Lucas Freitas e Cuiabano; Sosa, Thiago Mendes e Lescano; Andrés Gómez, Brenner e Bruno Duarte.

Pedro Emanuel durante partida do Vasco (Foto: Renato Padalka/Ekobanpress/Folhapress)

Desfalques por suspensão

Expulso contra o RB Bragantino, Robert Renan não enfrenta o Galo. Paulo Henrique também está fora, suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

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Goleiros: Fuzato, Pablo e Léo Jardim; Laterais: JV Fonseca "Mutano", Cuiabano, Piton e Puma; Zagueiros: Wallace Falcão, Gabriel e Lucas Freitas; Meio-campistas: Thiago Mendes, Matheus Carvalho, Ramon Rique, Jair, Sosa e Lescano; Atacantes: Loide Augusto, Adson, Brenner, Bruno Duarte, Nuno Moreira, Andrés Gómez, Spinelli e Marino.

✈️ Portas em automático pela última vez na temporada! O elenco embarcou para Minas Gerais 💢 📸: Dikran Sahagian | #VascoDaGama https://t.co/hIHRwzcfQL — Vasco da Gama (@VascodaGama) November 28, 2026

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