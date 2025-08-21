Logística do Botafogo faz banda cancelar show no Nilton Santos

A banda de rock Green Day anunciou o cancelamento de sua apresentação marcada para o próximo dia 9 de setembro, no Estádio Nilton Santos. O motivo foi um impasse na logística para a desmontagem do palco antes do jogo entre Botafogo x Vasco, pelas quartas de final da Copa do Brasil, marcado para o dia 11.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Segundo a nota divulgada pela banda, seria inviável retirar toda a estrutura da apresentação a tempo de liberar o estádio para a partida. Apesar desta decisão, o Green Day segue em turnê pelo Brasil: no festival The Town, em São Paulo, dia 7 de setembro, e em Curitiba, dia 12.

A primeira partida entre Botafogo e Vasco acontece na próxima quarta-feira (27), às 21h30, em São Januário. O segundo confronto, marcado para o dia 11 de setembro, define o adversário do vencedor do confronto entre Fluminense x Bahia. Quem avançar às semifinais da Copa do Brasil garante mais de R$ 9 milhões nos cofres.

continua após a publicidade

Os jogos das finais da Copa do Brasil estão marcados para os próximos dias 2 e 9 de novembro. Veja quanto cada clube pode acumular ao longo das próximas fases da competição.

📊 Premiação total da Copa do Brasil 2025

Veja quanto cada clube pode acumular ao longo da competição:

Terceira fase : R$ 2.315.250

: R$ 2.315.250 Oitavas de final : R$ 3.638.250

: R$ 3.638.250 Quartas de final : R$ 4.740.750

: R$ 4.740.750 Semifinal : R$ 9.922.500

: R$ 9.922.500 Vice-campeão : R$ 33.075.000

: R$ 33.075.000 Campeão: R$ 77.175.000

Ou seja, quem chegar até o título poderá acumular mais de R$ 120 milhões em premiações ao longo da competição, sem contar as receitas com bilheteria e patrocínios.

continua após a publicidade