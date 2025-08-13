Confira retrospecto entre Vasco e Botafogo em mata-matas
Alvinegro leva a melhor sobre o Cruz-Maltino em confrontos eliminatórios
O sorteio da Copa do Brasil colocou Vasco e Botafogo no caminho do outro nas quartas de final. O Alvinegro tem mais vitórias que o Cruz-Maltino quando se trata de mata-mata.
➡️ Vasco pretende enfrentar o Botafogo em São Januário na Copa do Brasil
Esta será a segunda vez que Vasco e Botafogo se enfrentam na Copa do Brasil. Na única vez, em 2020, o Cruz-Maltino foi superado. Na ocasião, o Alvinegro venceu por 1 a 0, com gol de Matheus Babi.
Ao todo são 15 duelos entre Vasco e Botafogo em mata-matas. 14 desses são pelo Campeonato Carioca e 12 foram finais. Confira abaixo.
- Carioca de 2021: Vasco venceu a final da Taça Rio
- Copa do Brasil de 2020: Botafogo eliminou na quarta fase
- Carioca de 2018: Botafogo venceu a final
- Carioca de 2018: Botafogo eliminou na semifinal da Taça Rio
- Carioca de 2017: Vasco venceu a final da Taça Rio
- Carioca de 2016: Vasco venceu a final da competição
- Carioca de 2015: Vasco venceu a final da competição
- Carioca de 2013: Botafogo venceu a final da Taça Guanabara
- Carioca de 2012: Botafogo venceu a final da Taça Rio
- Carioca de 2010: Botafogo venceu a final da Taça Guanabara
- Carioca de 2009: Botafogo eliminou na semifinal da Taça Rio
- Carioca de 2007: Botafogo eliminou na semifinal da Taça Rio
- Carioca de 1997: Botafogo venceu a final da competição
- Carioca de 1997: Botafogo venceu a final da Taça Guanabara
- Carioca de 1990: Botafogo venceu a final da competição
Além do clássico no Brasileirão, Vasco e Botafogo voltam a se encontrar nos dias 27 de agosto e 11 de setembro para disputar as quartas de final da Copa do Brasil. O vencedor pega o Fluminense ou Bahia.
