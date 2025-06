Por onde anda Jorginho, ex-lateral do Vasco?

Desde março de 2024, é técnico do Buriram United, na Tailândia.

Jorge de Amorim Campos, o Jorginho, brilhou como lateral-direito no Vasco, Flamengo, seleção brasileira e clubes da Europa e Ásia. Após encerrar a carreira em 2002, dedicou-se à carreira de treinador e coordenador de futebol. O Lance! te conta por onde anda Jorginho.

Nos anos seguintes, acumulou experiências no comando de equipes como Vasco, Goiás, Ponte Preta, Coritiba, Atlético-GO e também em clubes do Japão e Emirados Árabes. Em 2022, deixou o Vasco após conquistar acesso à Série A.

Desde março de 2024, assumiu o comando técnico do Buriram United, da Tailândia. Ainda em 2024, retornou ao Coritiba, mas deixou o clube em novembro.

Com mais de 60 jogos pela seleção e presença na campanha do tetra em 1994, Jorginho permanece ativo no futebol, mostrando versatilidade como técnico e presença em esportes globais.

Clubes por onde passou Jorginho

Como jogador:

America‑RJ (1982–1984)

Flamengo (1984–1989): destaque no time tetracampeão brasileiro

Bayer Leverkusen (1989–1992) e Bayern Munich (1992–1995) – seis temporadas na Alemanha

Kashima Antlers (1995–1998) – sucesso no Japão

Retorno ao Brasil: São Paulo (1999), Vasco da Gama (2000–2001), Fluminense (2002) – aposentado no mesmo ano

Como treinador:

Início em 2005–2006: America‑RJ, depois assistente de Dunga na seleção (2006–2010)

Clubes: Goiás, Figueirense, Kashima Antlers (2011–2012), Flamengo, Ponte Preta, Al-Wasl, Vasco da Gama (duas vezes), Bahia, Ceará, Coritiba, Atlético Goianiense, Cuiabá

Por onde anda Jorginho

Março de 2024: aceitou convite para treinar o Buriram United (Tailândia)

Julho a novembro de 2024: retornou ao Coritiba, encerrando ciclo no fim da Série B

Atualmente (2025), está sem clube, aguardando novas oportunidades como técnico

Mantém perfil discreto nas redes sociais, mas segue ativo em eventos esportivos, palestras e homenagens

Legado e perfil atual

Jorginho é reconhecido por sua trajetória vitoriosa na Europa, seleção e no Vasco. Como técnico, ganhou respeito pela formação de times competitivos e sua postura profissional .

Mesmo sem contrato, sua reputação segue alta graças à experiência internacional e capacidade de reconstruir equipes. Seu nome permanece associado a discussões sobre gestão e qualidade técnica.

Resumo — Por onde anda Jorginho