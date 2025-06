Ídolo do Vasco, Geovani é internado em estado crítico

Ídolo do Vasco, Geovani está internado em UTI após sofrer parada cardiorrespiratória na última quinta-feira (26). O ex-jogador foi inicialmente levado ao Hospital Praia da Costa em Vila Velha e depois transferido para um hospital particular em Vitória.

continua após a publicidade

➡️ De volta ao Vasco, Leandrinho ainda não pode se reapresentar ao clube; entenda

Nesta sexta-feira (27), o ex-meia sofreu mais duas paradas cardíacas, sendo reanimado após 13 e 8 minutos, respectivamente, e está em estado crítico. As informações foram publicadas primeiramente pelo portal "Ge" e confirmadas pelo Lance!

Geovani já havia sido internado por problemas cardíacos em 2022, quando ficou cerca de 20 dias no hospital. Antes, o Pequeno Príncipe enfrentara câncer na coluna vertebral em 2015, e voltou a passar período hospitalizado em 2024, por desidratação causada por inflamação e infecção no intestino.

continua após a publicidade

Apesar do histórico de problemas de saúde, o ex-jogador se mostrava ativo nos últimos meses. Ele era presença constante nos jogos do Vasco e em partidas do futebol capixaba; além do Cruz-Maltino, o ex-meia marcou época também na Desportiva Ferroviária.

Carreira de Geovani

Geovani Silva, o “Pequeno Príncipe da Colina”, nasceu em 1964 em Vitória (ES) e foi revelado para o futebol na Desportiva Ferroviária. Ele chegou ao Vasco em 1982 e, entre idas e vindas, disputou 408 partidas e fez 49 gols pelo clube, conquistando cinco Cariocas (1982, 1987, 1988, 1992 e 1993), além do Campeonato Brasileiro de 1989.

continua após a publicidade

Pela Seleção Brasileira, foi eleito o melhor da Copa do Mundo sub‑20 de 1983, conquistou o vice‑olímpico em 1988 e integrou o título da Copa América de 1989. Encerrou a carreira em 2002, após passagens por clubes capixabas.

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco