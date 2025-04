Com a experiência de quem já brilhou em jogos importantes pelo Vasco, na opinião do atacante Rafael Silva o time foi apático na derrota para o Corinthians, por 3 a 0, no sábado (5). Peça fundamental na conquista do Campeonato Carioca de 2015, marcando nos dois jogos da final contra o Botafogo, acabando com um jejum de 12 anos no torneio, o atacante foi à Neo Química Arena com a esposa, Cris, e os filhos, Rafaella e Pedro.

- Aproveitei que o jogo do Vasco era próximo de casa e resolvi fazer uma supresa para meus filhos, que são apaixonados pelo Vasco. Apesar do placar, eles amaram e desfrutaram do momento - conta Rafael, em conversa com o Lance!, por telefone.

Na opinião do atacante, dois jogadores fizeram falta ao elenco de Fábio Carille na primeira derrota em dois jogos no Campeoanto Brasileiro:



- Eu achei o Vasco muito apático, respeitando demais o Corinthians. O time não teve intensidade pelas pontas, diferente de quando estão em campo o David (que se recupera de lesão) e o Adson.

Rafael Silva também aponta que o técnico do Vasco não deveria ter poupado oito titulares, como acabou acontecendo:

- Decisão errada, na minha opinião. Hoje não temos um elenco para se dar o luxo de ficar poupando jogadores. Mesmo porque essas derrotas no começo do campeonato podem refletir no final.

Por falar nisso, o herói do título carioca de 2015, o penúltimo do clube, interrompendo um jejum de 12 anos, acredita que o Vasco precisa de mais contratações para terminar o Brasileiro no G8, como o presidente Pedrinho previra semanas atrás (ano passado, ficou em décimo):



- Acredito que, se chegarem mais alguns reforços, pode, sim, ficar no G8. Com o elenco atual acredito que terá dificuldades no decorrer da temporada.

Jogadores deveriam se contagiar com Vegetti

Além dos gols na final do Estadual de 2015, Rafael Silva guarda com carinho, de sua passagem pelo Vasco, o que eliminou o Flamengo nas oitavas de final da Copa do Brasil do mesmo ano (de cabeça, após assistência de Nenê). Com a experiência de quem já deu alegrias à torcida do clube, o pai de Rafaella e Pedro vê o principal atacante do elenco atual do Vasco como um exemplo. No caso, o argentino Pablo Vegetti, artilheiro das últimas edições do Carioca e da Copa do Brasil:

- O Veggeti é a referência do Vasco hoje, os outros jogadores tinham que se contagiar com a maneira que ele representa o Vasco. Ele entendeu o que a torcida do quer em um jogador que usa a camisa do Vasco. E, por isso, ele hoje é a referência.

Há alguns anos, Rafael Silva, que jogou o Carioca de 2025 pela Portuguesa, concilia a vida de jogador com a de empresário, proprietário de uma escolinha. Enquanto planeja voltar aos gramados no segundo semestre, o pai de Pedro e Rafaella está prestes a inaugurar um centro de treinamento de alta performance, a RS Arena, e uma escolinha, Athleta Academy, ambas em Itu.

Vasco segue sem vencer o Corinthians em Itaquera

Com a derrota em Itaquera, o Vasco segue sem jamais ter vencido o Corinthians na Neo Química Arena, inaugurada em 2014. Aliás, o último triunfo Cruz-maltino contra o rival, fora de casa, foi em 2007.



Na terça-feira (8), às 21h30, o time de Fábio Carille volta a São Januário, pela Sul-Americana. Após o empate (3 a 3) com o Melgar na estreia, como visitante, a equipe recebe o o Puerto Cabello, da Venezuela.

Rafael Silva com a esposa, Cris, e os filhos, Pedro e Rafaella na Neo Química Arena