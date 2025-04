Corinthians vence o Vasco e conquista primeiro triunfo no Brasileirão

O Corinthians venceu o Vasco por 3 a 0 na Neo Química Arena e conquistou a sua primeira vitória na atual edição do Campeonato Brasileiro. Yuri Alberto, Memphis e João Victor, contra, fizeram os gols da vitória do Timão neste sábado (25).

Fábio Carille optou por escalar uma equipe alternativa e poupou alguns titulares que atuaram no empate por 3 a 3 com o Melgar, pela Copa Sul-Americana, na última quarta-feira (5). O ataque estava desfalcado de nomes de peso, como Vegetti, que entrou na segunda etapa, mas não conseguiu mudar o resultado.

O Corinthians soube aproveitar o desentrosamento dos reservas do adversário e dominou o duelo. Destaque para Memphis, que se tornou o maior garçom do futebol brasileiro na temporada, com oito assistências, e voltou a marcar pelo Timão após seis partidas de jejum. O holandês ainda balançou a rede em outra oportunidade, mas Anderson Daronco anulou no VAR.

Como foi o jogo?

Na primeira chance clara do jogo, aos 11 minutos, Carrillo lançou Memphis, que ajeitou de peito para Yuri Alberto finalizar de primeira e abrir o placar para o Corinthians.

O Vasco melhorou no duelo e ficou perto de empatar após cabeçada de Rayan, em escanteio cobrado por Lucas Piton, defendida por Matheus Donelli. No lance seguinte, Payet arriscou de fora da área e a bola passou perto do travessão.

Mesmo com as chances dos cariocas, o Timão demonstrava ter o domínio do confronto. Aos 26 minutos, Yuri Alberto devolveu o 'presente' do primeiro gol e deixou Memphis de frente com Léo Jardim. O holandês finalizou na saída do goleiro, ampliou para o Timão e voltou a marcar após um mês.

O Corinthians trocava passes e buscava o terceiro gol, enquanto o Vasco não conseguia esboçar uma reação. Nas arquibancadas, a Fiel provocou os cariocas dizendo que a equipe será rebaixada para a Série B, mesmo com o torneio ainda na segunda rodada.

O Timão voltou ao segundo tempo com o mesmo ímpeto ofensivo da primeira etapa. Aos 12 minutos, Matheus Bidu tabelou com Memphis e marcou o terceiro gol. Anderson Daronco viu falta do corinthiano em Puma Rodríguez e anulou a jogada.

Com vantagem no placar, o Timão soube administrar a partida e não correu riscos na metade final do segundo tempo. Aos 32 minutos, Matheus Bidu cruzou rasteiro para Memphis, que girou sobre a marcação e bateu de bico sem chances para Léo Jardim. Novamente, Anderson Daronco foi ao VAR, viu impedimento na origem da jogada e anulou o gol.

Nos acréscimos, O Corinthians fez boa jogada pela direita, Memphis dividiu com João Victor na pequena área vascaína e o zagueiro acabou marcando gol contra. A partida terminou com a vitória do Timão.

Corinthians venceu o Vasco na Neo Química Arena (Foto: Fabio Giannelli/AGIF)

O que vem por aí?

As duas equipes tem compromisso pela Copa Sul-Americana no meio de semana. Na terça-feira (8), o Vasco recebe o Puerto Cabello, em São Januário, às 21h30 (De Brasília). No mesmo horário, o Corinthians encara o América de Cali, no Pascal Guerrero, na Colômbia.

✅ FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS 3 x 0 VASCO DA GAMA

2ª rodada - Campeonato Brasileiro

📆 Data e horário: sábado, 5 de abril de 2025, às 18h30 (de Brasília)

📍 Local: Neo Química Arena, em São Paulo

🥅 Gol: Yuri Alberto (11'/1ºT) (1-0); Memphis (26'/1ºT) (2-0); João Victor (Contra) (44'/2ºT) (3-0)

🟨 Cartões amarelos: Tchê Tchê (VAS); Raniele (COR); Matheuzinho (COR); João Victor (VAS); José Martínez (COR); Jair (VAS)

🟥 Cartão vermelho:

ESCALAÇÕES

CORINTHIANS (Técnico: Ramón Diáz)

Hugo Souza; Matheuzinho, Félix Torres, André Ramalho e Matheus Bidu; Raniele (Maycon), Breno Bidon, Carrillo (José Martínez) e Igor Coronado (Romero); Memphis e Yuri Alberto (Héctor Hernández)

VASCO DA GAMA (Técnico: Fabio Carille)

Léo Jardim; Puma Rodríguez, João Victor, Mauricio Lemos e Lucas Piton; Jair (Hugo Moura), Mateus Carvalho (Alex Teixeira), Payet; Tchê Tchê (Vegetti), Loide Augusto (Adson) e Rayan (Nuno Moreira)

🟥ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Anderson Daronco

🚩 Assistentes: Lucio Beiersdorf Flor e Tiago Augusto Kappes

🖥️VAR: Rodrigo D'Alonso Ferreira