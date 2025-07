Qual o tamanho do abismo financeiro entre Vasco e CSA?

CSA e Vasco iniciam nesta quarta-feira (30), às 19h (de Brasília), no Estádio Rei Pelé, em Maceió, o duelo de ida pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Se dentro de campo ambos atravessam fases instáveis, fora dele a diferença é abissal — principalmente quando o assunto é dinheiro.



➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

continua após a publicidade

O CSA, que disputa a Série C e trocou recentemente de treinador, faz uma campanha sólida na Copa do Brasil: já eliminou Tuna Luso, Brusque e o Grêmio — este último com uma vitória em Maceió e um empate em Porto Alegre. Agora, sonha com a cota de R$ 4,7 milhões paga ao classificado às quartas de final, valor essencial para um clube que está em processo de recuperação judicial.

💰 Abismo financeiro

Os números financeiros escancaram o tamanho do abismo entre os dois adversários:

Receitas em 2024

🔹 Vasco: R$ 474 milhões

🔹 CSA: R$ 6,8 milhões

A disparidade também se reflete na folha de pagamento.

Custo com pessoal (salários, encargos, direitos de imagem):

🔹 Vasco: R$ 213 milhões

🔹 CSA: R$ 5,4 milhões

Ou seja, o Vasco gasta com pessoal quase 40 vezes mais do que o CSA arrecada no total em um ano.

📉 Pressão para os dois lados

Se o CSA luta para entrar no G-8 da Série C, o Vasco tenta espantar a crise. O time de Fernando Diniz foi eliminado da Sul-Americana e está na 16ª posição do Brasileirão, ameaçado pelo rebaixamento. Não vence há cinco jogos e enfrenta forte pressão da torcida.

continua após a publicidade

Na Copa do Brasil, o Cruz-Maltino já superou União Rondonópolis, Nova Iguaçu e Operário-PR. Agora, encara um adversário financeiramente muito inferior, mas que já mostrou força em casa. O confronto promete equilíbrio em campo — mesmo que fora dele a balança esteja longe de ser justa.

Acompanhe o Lance! Biz para ficar por dentro das principais notícias sobre Negócios do Esporte.