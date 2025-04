Pablo Vegetti está transtornado com mais um resultado negativo e desempenho ruim do Vasco. Após a derrota para o Corinthians, o atacante argentino disse que os erros vêm do passado e que é "impossível competir assim".

- Não é time misto, é um grupo que tem que estar pronto quando jogar. A gente tem que ser inteligente, porque temos um ano longo e muitos jogos. Temos muito a melhorar. A gente cometeu erros muitos infantis que facilitou para o adversário. Somos um time que toma muitos gols desde o ano passado. Mas o problema não é só da defesa, é do time inteiro. Começando dos atacantes, temos que defender melhor e cometer menos erros. Neste campeonato, se você comete um erro, tem grandes jogadores e sofre o gol - disparou Vegetti à reportagem da "Amazon Prime Video". E completou:

- A gente tem que melhorar muito. Não pode tomar três gols do Melgar, três gols hoje, um gol do Santos. É impossível competir assim, temos que ter autocrítica e melhorar muito. Não é culpa do treinador, é culpa nossa (jogadores). São erros muito infantis. Começa dos atacantes, não falo da defesa. A gente tem que defender melhor começando lá da frente. Mas é começo ainda, é melhor que aconteça agora e não mais à frente, mas a gente tem que melhorar muito.

Antes de dar o pontapé inicial para o Brasileirão e Sul-Americana, o Vasco ficou cerca de três semanas treinando no CT Moacyr Barbosa. Nas últimas três partidas, contra o Santos, Melgar e, agora, Corinthians, o Cruz-Maltino sofreu sete gols.

O Vasco volta a campo na próxima terça-feira (8), às 21h30, para enfrentar o Puerto Cabello, da Venezuela, em partida válida pela 2ª rodada do Grupo G da Sul-Americana. A bola vai rolar em São Januário.

