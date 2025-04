A escalação promovida por Fábio Carille surpreendeu por ter apenas três titulares. Resultado disso foi o Vasco conhecer a primeira derrota no Brasileirão, por 3 a 0, para o Corinthians. Em coletiva, o técnico cruz-maltino voltou a falar da questão mental do elenco.

- Voltamos, no meu modo de ver, a errar e perder a confiança. Isso não é de hoje, é de anos atrás pelo que estão aqui e me falam. O futebol é um jogo de erros. Para mim, isso voltou. Estava um jogo controlado, saímos errado e tomamos o gol. Nos perdemos dentro de campo. É um trabalho de conscientização. É um trabalho meu e de toda a comissão - considerou Fábio Carille.

Questionado sobre a escalação, Carille disse que a responsabilidade é dele. O técnico do Vasco frisou que é preciso controlar a carga de alguns jogadores, tendo em vista que tem uma maratona de jogos pela frente.

- A decisão final da escalação é minha, mas tenho que respeitar todos. Em algum momento a gente teria que fazer isso. Jogamos domingo e quarta com viagem. Depois tem terça, sábado e terça novamente, lá no Ceará. Os números mostraram que deveríamos ter uma certa preparação. Perdi o Coutinho duas vezes esse ano. Temos que controlar, sim. A decisão é minha, mas tenho que respeitar o que escuto e tomar a decisão - disse o treinador. E afirmou que não precisa de reforços:

- Não preciso - cravou.

O Vasco volta a campo na próxima terça-feira (8), às 21h30, para enfrentar o Puerto Cabello, da Venezuela, em partida válida pela 2ª rodada do Grupo G da Sul-Americana. A bola vai rolar em São Januário.

Vegetti começou a partida no banco de reservas (Foto: Fabio Giannelli/AGIF)

Confira mais respostas de Fábio Carille, técnico do Vasco:

CAPASSO

- A gente tem trabalhado bastante para minimizar esses erros, não só coletivos mas individuais. Estamos em competições onde os adversários tem qualidade. É repetição, trabalhar e individualmente tomar melhores decisões dentro de campo. O Capasso não vem treinando comigo. Mas todos vem trabalhando firme para que a gente possa melhorar.

GARRÉ

- Garré, como já sabia que não ia iniciar. Tínhamos, Adson, Rayan, Paulinho. Garré terça-feira será titular.

PREPARAÇÃO

- Temos amanhã e segunda para trabalhar praticamente com o grupo que vai iniciar na terça-feira. Para trazer todas as questões do adversário, já fazendo uma reunião com eles amanhã e passando todos os detalhes. E, principalmente, indo para o campo e treinar: parte ofensiva, defensiva, bola aérea defensiva e ofensiva, para que fique tudo muito definido e que eles possam fazer o melhor dentro de campo para conseguirmos a primeira vitória na Sul-Americana, que vai ser muito importante para nós.

ENTRADA DE VEGETTI COM O PLACAR LIQUIDADO

- Nenhum jogo faltando 20, 25 minutos está definido. Se faz um gol o jogo muda. É um guerreiro, privilegiado fisicamente, tem 37 anos. Como eu quero intensidade, não consigo ter uma sequência com um grupo que entrou contra o Santos. Se quero intensidade não dá para cobrar. O Corinthians poupou contra o Bahia, hoje também segurou. É nossa luta diária, tenho que deixar todos preparados. Todos vão jogar, vamos precisar de todos. São dez jogos no mês, com viagens, altitude… Não podemos reclamar, mas sim achar alternativas.

HISTÓRICO NA NEO QUÍMICA ARENA

- Está sendo meu terceiro jogo aqui (na Neo Química Arena). Foram dois jogos com o Santos, e esse aqui com o Vasco. Sempre falei, sou muito grato ao Corinthians, mudou minha vida. Mas a vida da gente segue, já fui para Arábia, Japão. Sempre que volto aqui, encontro amigos e tudo mais. Dez anos é uma vida, uma história dentro de um clube. E a minha gratidão vai ser eterna por tudo que aconteceu comigo.