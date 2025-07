CSA e Vasco se enfrentam nesta quarta-feira (30), às 19h (horário de Brasília), no Estádio Rei Pelé, em Maceió. O jogo de ida, que é válido pelas oitavas de final da Copa do Brasil, terá transmissão do Sportv e do Premiere.

O Vasco segue em busca da primeira vitória após a Copa do Mundo de Clubes. O Cruz-Maltino entrou em campo em cinco oportunidades. Nas duas primeiras foi derrotado pelo Botafogo e pelo Independiente del Valle. Nas outras três empatou com o Grêmio, Indpendiente del Valle e Internacional.

Vasco empatou com o Inter no final de semana (Foto: Ricardo Duarte/Internacional)

Confira as informações do jogo entre CSA x Vasco:

✅ FICHA TÉCNICA

CSA X VASCO

OITAVAS DE FINAL (IDA) - COPA DO BRASIL

📆 Data e horário: quarta-feira, 30 de junho de 2025, às 19h (horário de Brasília);

📍 Local: Estádio Rei Pelé, Maceió (AL);

📺 Onde assistir: Sportv e Premiere;

🟨 Árbitro: Rodrigo De Souza Lu (AL);

🚩 Assistentes: Juliu Andrews Holanda de Gauw (AL) e Rafael Rodrigo Klein (RS);

🖥️ VAR: Emerson de Almeida Ferreira (MG).

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

CSA (Técnico: Márcio Fernandes)

Gabriel Félix; Felipe Albuquerque, Islan, Betão e Enzo; Camacho, Gustavo Nicola, Brayann e Luciano Naninho (Silas); Guilherme Cachoeira e Tiago Marques.

VASCO (Técnico: Fernando Diniz)

Léo Jardim; Paulo Henrique, João Victor (Mauricio Lemos), Lucas Freitas e Lucas Piton; Hugo Moura, Tchê Tchê, Rayan, Coutinho (David) e Nuno Moreira; Vegetti.