Torcedores do Vasco pedem retorno de técnico: ‘Saudades do meu ex’

O Vasco perdeu por 3 a 0 para o Corinthians, neste sábado (5), em partida válida pela segunda rodada do Brasileirão. Apesar do placar elástico, o estrago poderia ter sido pior, já que a equipe paulista teve dois gols anulados. O desempenho do time fez os torcedores vascaínos questionarem o técnico Fábio Carille e pedirem a volta de um velho conhecido.

O comandante cruz-maltino optou por poupar oito dos onze titulares para o confronto por conta dos duelos da Sul-Americana. Com o desgaste físico da altitude do Peru, em jogo contra o Melgar na última semana, apenas Léo Jardim, João Victor e Tchê Tchê se mantiveram entre os 11 iniciais.

Desde os primeiros minutos, o desempenho da equipe não foi bom. O primeiro gol corintiano saiu aos 12 minutos, e a partir daí, a porteira foi aberta. Memphis Depay ampliou aos 27 minutos ainda da primeira etapa, e fechou o caixão com o terceiro gol no segundo tempo.

A decisão de Carille – de poupar o time titular na segunda rodada – gerou diversas críticas nas redes sociais. Por isso, os torcedores começaram a pedir a volta de Renato Paiva, que comandou o time durante dois períodos em 2024, levando o Vasco às semifinais da Copa do Brasil, além de alcançar uma invencibilidade de 15 jogos em São Januário. Veja os comentários:

Como foi o jogo?

Na primeira chance clara do jogo, aos 11 minutos, Carrillo lançou Memphis, que ajeitou de peito para Yuri Alberto finalizar de primeira e abrir o placar para o Corinthians.

O Vasco melhorou no duelo e ficou perto de empatar após cabeçada de Rayan, em escanteio cobrado por Lucas Piton, defendida por Matheus Donelli. No lance seguinte, Payet arriscou de fora da área e a bola passou perto do travessão.

Mesmo com as chances dos cariocas, o Timão demonstrava ter o domínio do confronto. Aos 26 minutos, Yuri Alberto devolveu o 'presente' do primeiro gol e deixou Memphis de frente com Léo Jardim. O holandês finalizou na saída do goleiro, ampliou para o Timão e voltou a marcar após um mês.

Com vantagem no placar, o Timão soube administrar a partida e não correu riscos na metade final do segundo tempo. Aos 32 minutos, Matheus Bidu cruzou rasteiro para Memphis, que girou sobre a marcação e bateu de bico sem chances para Léo Jardim. Novamente, Anderson Daronco foi ao VAR, viu impedimento na origem da jogada e anulou o gol.

Nos acréscimos, o Corinthians fez boa jogada pela direita, Memphis dividiu com João Victor na pequena área vascaína e o zagueiro acabou marcando gol contra.

