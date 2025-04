As justificativas de Fábio Carille não são condizentes com o que o Vasco mostrou em campo na derrota para o Corinthians. De fato, a questão mental é um problema. Mas colocar a culpa somente neste aspecto mostra que o técnico está fechando os olhos para o que acontece ao redor.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

Carille poupou praticamente o time inteiro para enfrentar o Corinthians, visando a Sul-Americana no início da próxima semana. Ao todo, oito jogadores "novos" começaram a partida. O Vasco contava com os reservas do meio-campo ao ataque.

Ao tomar esta decisão, Carille tirou peças que formam uma espinha dorsal. Prova de que o técnico errou na escalação foram as entradas de Hugo Moura, Nuno Moreira e Vegetti, que qualificaram o time.

continua após a publicidade

Em relação à disposição da equipe em campo, a tática também foi alterada em comparação ao que estava sendo aos outros jogos. Com as principais peças, o Vasco joga no 4-2-3-1. Contra o Corinthians, o técnico optou por três volantes em campo e o time jogou no 4-3-1-2, algo que é uma novidade em três meses e cinco dias de Carille no comando.

Por último, comandando o Vasco, Carille está caindo por terra com a fama de montar sistemas defensivos sólidos. No recorte dos últimos três jogos, que são de competições que importam para o torcedor, o Cruz-Maltino sofreu sete gols. Se levar em consideração os dois anulados do Corinthians, são nove gols, o que daria uma média de três gols por partida.

continua após a publicidade

➡️ Carille volta a culpar questão mental após derrota do Vasco: ‘Tomamos o gol e nos perdemos dentro de campo’

Carille poupou quase um time inteiro contra o Corinthians (Foto: Fabio Giannelli/AGIF)

Após passar uma semana fora do Rio de Janeiro, o Vasco volta ao CT Moacyr Barbosa para se preparar para a 2ª rodada da Sul-Americana. O Cruz-Maltino volta a campo nesta terça-feira (8), às 21h30, em São Januário, para enfrentar o Puerto Cabello, da Venezuela.