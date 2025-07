Com Coutinho, Vasco divulga relacionados para partida contra CSA pela Copa do Brasil

O Vasco divulgou a lista de relacionados para o jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil contra o CSA. Nesta quarta-feira (30), o Cruz-Maltino volta a campo para enfrentar a equipe alagoana, no Estádio Rei Pelé, em Maceió, às 19h (de Brasília).

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

A grande novidade é o retorno de Philippe Coutinho. O meia volta a ser convocado por Fernando Diniz após se recuperar de uma lesão na panturrilha. O camisa 10 não entra em campo desde que enfrentou o Botafogo no retorno do Brasileirão após o Mundial de Clubes.

Outra novidade do Vasco para o compromisso na Copa do Brasil é a presença de Léo Jardim. Exames apontaram uma lesão no goleiro, que era dúvida para o confronto contra o CSA. O camisa 1 do Cruz-Maltino chegou a ser expulso no empate com o Internacional, porque a arbitragem entendeu que o jogador estava “fazendo cera”.

continua após a publicidade

Na Copa do Brasil, o Vasco superou o União Rondonópolis, o Nova Iguaçu e o Operário-PR antes de chegar nas oitavas de final. O duelo de volta acontece no dia sete de agosto, às 20h (de Brasília).

Veja os relacionados do Vasco para o jogo da Copa do Brasil:

Alex Teixeira

Coutinho

Daniel Fuzato

David

Estrella

Garré

Hugo Moura

Jair

João Victor

Leandrinho

Léo Jardim

Loide Augusto

Lucas Freitas

Lucas Oliveira

Lucas Piton

Luiz Gustavo

Matheus Carvalho

Mauricio Lemos

Nuno Moreira

Pablo

Paulinho

Paulo Henrique

Paulo Ricardo

Puma Rodríguez

Rayan

Riquelme

Sforza

Tchê Tchê

Thiago Mendes

Vegetti

Victor Luis