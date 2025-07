Pesquisa revela o ranking das torcidas mais fanáticas do Brasil

Uma pesquisa realizada pelos institutos Ipsos e Ipec, em parceria com o jornal 'O Globo', traçou o perfil da relação dos torcedores brasileiros com seus clubes de coração. O levantamento apontou Flamengo, Corinthians, Vasco, Palmeiras e São Paulo como as equipes com maior índice de fanatismo entre seus seguidores.

O Flamengo lidera o ranking de torcedores mais fanáticos, com 38,2% de sua torcida se declarando entre os níveis máximos de engajamento (notas 9 e 10 em uma escala de 0 a 10). Em seguida aparecem Corinthians (34,2%), Vasco (31,7%), Palmeiras (29,7%) e São Paulo (27,6%). A média geral de fanatismo também coloca o clube carioca no topo, com nota 6,6, à frente do Corinthians (6,1) e do Palmeiras (6,0).

Por outro lado, o Vasco possui o maior percentual de torcedores ocasionais — aqueles que deram notas entre 0 e 4 —, com 31,6%. Corinthians (28,1%), São Paulo (27,5%) e Palmeiras (24,3%) também apresentam índices elevados nessa faixa, enquanto o Flamengo aparece com a menor taxa, 21,8%. O clube paulista com o maior número de torcedores apaixonados (notas 7 e 8) é o São Paulo, com 22,4%, seguido pelo Flamengo, com 19,8%.

O levantamento também detalhou o comportamento dos torcedores em relação ao consumo cotidiano de futebol. Quando o assunto é assistir aos jogos, seja no estádio ou pela televisão, o torcedor do Corinthians aparece como o mais assíduo, com 49,1% relatando acompanhar as partidas com frequência. Flamengo (47,7%) e São Paulo (45,6%) completam o pódio nesse quesito. Vasco e Palmeiras, com 41,7% e 42,3% respectivamente, aparecem logo atrás.

O Flamengo lidera o ranking entre os que mais acompanham notícias do clube por diversas mídias (49,6%), além de estar no topo também entre os que usam roupas ou acessórios do time (27,9%). Já os torcedores do Vasco se destacam por deixarem compromissos importantes para ver o clube em campo (11,7%) e também por serem os mais impactados emocionalmente por derrotas: 23,4% afirmam ter a rotina afetada após um resultado negativo.

Torcida do Flamengo lidera ranking de fanatismo no Brasil (Foto: FRANCK FIFE / AFP)

Como é realizada a pesquisa?

A metodologia da pesquisa buscou medir o grau de envolvimento emocional dos torcedores com seus clubes. Para isso, os entrevistados foram convidados a atribuir uma nota de 0 a 10 ao próprio nível de fanatismo. Além disso, o estudo analisou hábitos que refletem o vínculo com o time, como frequência em jogos (no estádio ou pela TV), o impacto de uma derrota no humor, o uso de camisas e acessórios, o consumo de notícias esportivas e até situações em que o torcedor prioriza acompanhar uma partida mesmo diante de compromissos importantes.

Veja todas as tabelas abaixo:

Perfil da Torcida por Clube (%)

Flamengo 38,2 19,8 19,3 21,8 Corinthians 34,2 18,0 18,9 28,1 Vasco 31,7 8,3 25,0 31,6 Palmeiras 29,7 15,3 30,6 24,3 São Paulo 27,6 22,4 22,4 27,5

Ranking dos Mais Fanáticos (%)

1º Flamengo 38,2 2º Corinthians 34,2 3º Vasco 31,7 4º Palmeiras 29,7 5º São Paulo 27,6

Ranking dos Mais Ocasional (%)

1º Vasco 31,6 2º Corinthians 28,1 3º São Paulo 27,5 4º Palmeiras 24,3 5º Flamengo 21,8

Média de Fanatismo (0 a 10)