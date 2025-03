Pedrinho diz que elenco do Vasco está entre os oito melhores do Brasileirão

Presidente do Vasco, Pedrinho demonstrou otimismo para o restante da temporada, sobretudo para o Brasileirão. O dirigente afirmou nesta quarta-feira (26) que o elenco cruz-maltino está entre os oito melhores do campeonato, em entrevista ao canal "Colina em Foco", do jornalista Joel Silva.

— Se tratando de Campeonato Brasileiro, eu acho que o nosso elenco hoje está entre os oito. Mas aí depende do desempenho, se ele vai levar a gente mais próximo de um G4, ou Libertadores, ou se ele vai sair um pouquinho do G8 para cima. Então, eu sou muito verdadeiro e transparente com o torcedor, o elenco do Vasco, para mim, está entre os oito. Um campeonato como o brasileiro requer um elenco mais qualificado e obviamente leva mais vantagem na competição — declarou Pedrinho.

— Essas alternativas só chegaram agora, por isso que esse período de 30 dias é importante porque você tem um jogador de velocidade, tem o beirada que é muito inteligente, como o Nuno. Você tem um outro beirada que mastiga bem o jogo, que é o Garré, tem a volta do Adson, o David para o meio do ano, então, agora o Carille tem algumas alternativas que ele não tinha no início da temporada — completou.

Para a defesa, o Vasco contratou Mauricio Lemos, que veio com status de titular, Lucas Freitas e Lucas Oliveira, para compor elenco. Já para o ataque, chegaram os estrangeiros Benjamín Garré, Nuno Moreira e Loide Augusto.

Para completar, o clube também trouxe outras peças para compor ou qualificar o elenco. Foram os casos de Daniel Fuzato e Tchê Tchê. O goleiro chegou para suprir a ausência de um substituto para Léo Jardim, enquanto o volante foi uma oportunidade de mercado, já que chegou sem custos aos cofres cruz-maltinos.

Chances do Vasco nas Copas

O Vasco disputará, além do Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil e a Sul-Americana nesta temporada. Pedrinho avaliou que as chances do time em se sagrar campeão em um dos torneios mata-mata é maior, mas diz que nenhuma competição será priorizada.

— Quando falamos em Copas, sempre tem a sensação de ser mais palpável porque quando você tem um campeonato tão longo quanto o campeonato brasileiro, ainda mais com um calendário tão apertado, quem tem um elenco mais qualificado leva vantagem. Mas um mata-mata te dá mais oportunidades de ir mais longe assim como o Vasco foi na Copa do Brasil. Mas priorizar não, a gente sabe da responsabilidade que temos no Campeonato Brasileiro, mas obviamente que as Copas ficam mais palpáveis para realidade do Vasco — disse o presidente do Cruz-Maltino.