Casagrande é direto sobre caso Léo Jardim e critica fala de Diniz: ‘Rídicula’

O goleiro Léo Jardim, do Vasco, teve uma expulsão polêmica na 17ª rodada do Brasileirão, durante o empate com o Internacional por 1 a 1, no Beira-Rio. Na ocasião, o arqueiro foi expulso por cera. Ao analisar a situação, o ex-jogador Casagrande concordou com a decisão do árbitro Flávio Rodrigues.

Durante o programa "Galvão e amigos", da Band, o atual comentarista chamou atenção pelo fato de Léo Jardim ter no currículo a prática da cera. De acordo com os dados apresentados por ele, o arqueiro é o segundo que mais "se joga" no gramado durante o Brasileirão.

- Tem uma pesquisa que aponta que o Léo Jardim é o segundo (em fazer cera). São em média seis vezes, que ele se joga no gramado. Eu vi o jogo, achei correto a expulsão. Escrevi dois textos sobre o assunto, um antes da entrevista do Fernando Diniz, que achei ridícula, e outro depois - iniciou o ex-jogador, antes de completar.

- Foi correto a expulsão. O jogo estava 1 a 0 para o Vasco. Estava tendo substituíções e não foi ninguém tratar dele. O bandeirinha foi lá e pediu para ele levantar, nada aconteceu. O árbitro foi lá, e nada aconteceu. Aí deu o segundo amarelo e o vermelho. Se não fizer isso, não vai coibir esse tipo de atitude.... simulação e cera de goleiro tem que ser punida - concluiu.

A expulsão de Léo Jardim

A polêmica se iniciou aos 24 minutos do segundo tempo, quando o arqueiro do Vasco recebeu o primeiro cartão amarelo por cera. Na ocasião, o Cruzmaltino vencia o confronto, fora de casa, por 1 a 0, com um gol de Rayan, na primeira etapa.

Após minutos de pressão do Internacional, que buscava o empate, Léo Jardim caiu em campo novamente e alegou sentir dores na reta final da partida. O cronômetro marcava 38 minutos, quando Flávio Rodrigues entendeu que o goleiro estava retardando o reinício da partida mais uma vez e resolveu expulsá-lo.

A decisão gerou revolta para o lado do clube carioca. Dentro de campo, os jogadores reclamaram acintosamente com a arbitragem, que se mostrou irredutivel a expulsão. Com um a menos, o Vasco tomou o gol de empate aos 46 minutos, marcado por Johan Carbonero.

Após a partida, a diretoria do Cruzmaltino emitiu uma nota e repudiou o ocorrido. Na nota, o clube classificou a arbitragem como “desastrosa” e questionou a recorrência de erros contra o time. Também foi pedido o afastamento imediato do árbitro Flávio Rodrigues.