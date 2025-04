A bola vai rolar para a Sul-Americana e o Vasco estreia fora de casa contra o Melgar, do Peru. O Cruz-Maltino tem a competição como a prioridade máxima nesta temporada e sonha em conquistar a taça do torneio.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

O duelo entre Vasco e Melgar também será marcado pelo retorno do Cruz-Maltino a uma competição internacional. O Cruz-Maltino não disputa um torneio desta magnitude internacional desde 2020, quando foi eliminado pelo Defensa y Justicia, na oitavas de final da Sul-Americana.

Nesta Sul-Americana, o Vasco encara o Melgar-PER e o Puerto Cabello-VEN pela primeira vez na história. Além disso, o Cruz-Maltino reencontra um velho adversário, que já enfrentou quatro vezes na história: o Lanús. Ambas as ocasiões foram em oitavas de final. A primeira pela própria Sul-Americana, em 2007, e a segunda pela Libertadores, em 2012. O time da Colina Histórica eliminou a equipe de Buenos Aires nas duas oportunidades.

continua após a publicidade

➡️ João Victor defende gestão da SAF do Vasco: ‘Mudanças que vêm ocorrendo passam pelo Pedrinho’

Elenco do Vasco para a Sul-Americana 2025

Goleiros: Daniel Fuzato, Léo Jardim, Pablo e Phillipe Gabriel;

Laterais: Lucas Piton, Paulo Henrique, Paulo Ricardo, Puma Rodríguez e Victor Luís;

Zagueiros: João Victor, Lucas Freitas, Lucas Oliveira, Luiz Gustavo, Lyncon e Mauricio Lemos;

Volantes: Hugo Moura, Jair, Mateus Carvalho, Sforza, Souza e Tchê Tchê;

Meias: Dimitri Payet, Estrella, Paulinho e Philippe Coutinho;

Atacantes: Adson, Alex Teixeira, Benjamín Garré, Bruno Lopes, David, GB, Jean David, Loide Augusto, Nuno Moreira, Rayan e Vegetti.

Vasco sonha com o título da Sul-Americana em 2025 (Foto: Daniel Duarte/AFP)

➡️ João Victor cita inspiração para anular Neymar na estreia do Vasco pelo Brasileirão: ‘Referência’

Jogos do Vasco na Sul-Americana 2025

Data e horário Partida Rodada Local Onde assistir ao jogo 02 de abril, às 19h Melgar (PER) x Vasco 1ª rodada Estádio Monumental Virgen de Chapi Paramount+ 08 de abril, às 21h30 Vasco x Puerto Cabello (VEN) 2ª rodada São Januário A definir 22 de abril, às 21h30 Vasco x Lanús (ARG) 3ª rodada São Januário A definir 07 de maio, às 19h Puerto Cabello (VEN) x Vasco 4ª rodada 'La Bombonerita' A definir 13 de maio, às 21h30 Lanús (ARG) x Vasco 5ª rodada Estádio Ciudad de Lanús - Néstor Díaz Pérez A definir 27 de maio, às 19h Vasco x Melgar 6ª rodada São Januário A definir

➡️ João Victor projeta temporada de sucesso no Vasco: ‘Muitas vitórias e pouquíssimas oscilações’

Vasco estreia na Sul-Americana contra o Melgar, do Peru (Foto: Alexandre Loureiro/AGIF)

Adversários do Vasco na primeira fase da Sul-Americana 2025

Melgar (Peru)

O Foot Ball Club Melgar é um clube de Arequipa, cidade localizada no Peru, fundado no dia 25 de março de 1915. A instituição tem como casa o Estádio Monumental da Universidad Nacional de San Agustín, com capacidade para 40.370 torcedores.

continua após a publicidade

O Melgar, primeiro adversário do Vasco na Sul-Americana, não é um clube com tantos títulos. Ao todo, a equipe peruana já levantou 11 taças. São elas: Campeonato Peruano (1981 e 2015), Copa Peru (1971), Torneo Apertura (2022), Torneo Clausura (2015 e 2018), Torneo de Verano (2017) e Liga Departamental de Arequipa (1967, 1968, 1969 e 1970).

Melgar é o primeiro adversário do Vasco na Sul-Americana (Foto: Diego Ramos/AFP)

Puerto Cabello (Venezuela)

A Academia Puerto Cabello é um clube recém-nascido na Venezuela. Fundado em 21 de janeiro de 2011, a equipe venezuelana tem como estádio o Complejo Deportivo Socialista, conhecido como "La Bombonerita", que tem capacidade para 7.500 torcedores.

Puerto Cabello é um clube recém-fundado na Venezuela (Foto: Divulgação/Puerto Cabello)

Lanús (Argentina)

O Club Atlético Lanús é um clube situado em Buenos Aires, capital da Argentina, fundado em 3 de janeiro de 1915. Os argentinos sabem o que é levantar a taça da Sul-Americana. Em 2013, o clube levou a melhor sobre a Ponte Preta na final e se consagrou como campeã da competição.

O Lanús recebe os adversários no Estádio Ciudad de Lanús - Néstor Díaz Pérez, conhecido como "La Fortaleza". O local tem capacidade para 47.090 torcedores.

Além da conquista da Sul-Americana, o Lanús já levantou cinco troféus. São eles: Copa Conmebol (1996), Campeonato Argentino (2007 e 2016), Copa Bicentenario (2016) e a Supercopa Argentina (2016).