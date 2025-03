André Rizek critica falas de Abel Ferreira e Fábio Carille para torcidas

O jornalista André Rizek, da Globo, criticou as falas de Abel Ferreira e Fábio Carille referente a torcidas de Palmeiras e Vasco após a primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Os torcedores de ambos os times realizaram protestos referente ao desempenho dos times em campo no último final de semana. Determinada postura, foi questionada pelos treinadores em entrevista coletiva.

Em uma postagem nas redes sociais, Rizek questionou a postura dos treinadores. Para ele, Abel Ferreira e Fábio Carille deram declarações que poderiam ser evitadas. Na primeira rodada do Brasileirão, o Palmeiras empatou em gols contra o Botafogo, no Allianz Parque, e o Vasco venceu o Santos, de virada, por 2 a 1, em São Januário.

- Não me conformo com técnico querendo ensinar o torcedor a torcer. Abel pode ser o maior da história do Palmeiras, mas JAMAIS vai mudar a cultura da torcida mais crítica do Brasil - iniciou o jornalista, antes de completar.

- E o Carille… Dizer que é fácil apoiar "só" quando ganha… Oi??? Se tem uma coisa que mantém o Vasco neste século é o apoio da torcida - concluiu.

O que disse Abel Ferreira e Fábio Carille?

Abel Ferreira saiu de campo frustrado com o resultado contra o Botafogo, e mais uma vez, protagonizou uma entrevista rodeada de polêmicas. Uma delas foi a forma como o treinador comparou a festa da torcida alvinegra com a do alviverde.

- Vocês (jornalistas) viram eles (torcida do Botafogo) cantando que eram campeões? Por acaso, nos dois anos que fomos campeões, nunca vi os nossos torcedores cantando isso - disse o treinador do Palmeiras.

Abel Ferreira colecionou fala polêmica em entrevista coletiva após primeira rodada do Brasileirão (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Da mesma forma, Fábio Carille também disparou contra a postura de alguns torcedores do Vasco. O Cruzmaltino saiu de campo durante a primeira etapa com uma derrota momentânea por 1 a 0, o que gerou vaias na arquibancada de São Januário. Contudo, com a virada, torcedores festejaram em grande estilo a primeira vitória no Brasileirão. A situação foi criticada pelo comandante da equipe alvinegra.

- Me preocupou muito depois que tomamos o gol. A equipe passou a errar muito. A gente tem que entender a impaciência da torcida, mas que eles nos apoiem durante toda a partida. Vão apoiar só na vitória? Que apoiem. Mas é muito fácil apoiar só quando está ganhando. É algo que peço aqui, ajudem a gente nos momentos difíceis - disse o treinador cruzmaltino.

Fábio Carille protagonizou fala polêmica sobre torcida do Vasco após primeira rodada do Brasileirão (Foto: Matheus Lima/Vasco)

Próximo passo de Palmeiras e Vasco

Após a primeira rodada do Campeonato Brasileiro ambas as equipe se preparam para estrear em competições continentais. O Palmeiras estreia na Libertadores nesta terça-feira (1), contra o Sporting Cristal, às 19h (de Brasília), no Estádio Nacional de Lima, no Peru.

Por outro lado, o Vasco estreia na Copa Sul-Americana na quarta-feira (2). O Cruzmaltino enfrenta o Melgar, às 19h, no Estádio Monumental Virgen de Chapi, também no Peru.