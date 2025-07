Philippe Coutinho voltou a jogar pelo Vasco após quatro jogos fora. No retorno aos gramados, o camisa 10 lamentou que as vitórias do Cruz-Maltino não estão vindo.

- É um momento difícil, né? Porque os resultados não são positivos, como a gente esperava, como a gente encara todo jogo. Mas eu acho também, nesses jogos que eu fiquei de fora, por acompanhar, na minha avaliação o time tem jogado bem. Tiveram jogos que a gente merecia ganhar. Claro que quando a vitória não vem, fica uma tensão muito grande. Mas faz parte, time grande é assim. Falando de hoje, era um jogo que a gente tinha que movimentar a bola rápida. A gente tentou fazer isso. Estava difícil furar o bloqueio deles defensivamente. Mas tem o jogo de volta. Era bom a gente terminar inteiro para decidir em casa - analisou Coutinho.

Ao ser questionado se "só falta a bola entrar" para a situação do Vasco melhorar, Coutinho disse que o time está merecendo os resultados positivos. O meia ainda se mostrou confiante para o jogo da volta, na próxima semana, em São Januário.

- Nesses jogos eu fiquei de fora, alguns deles dava para gente. A gente mereceu sair com resultado positivo, por tanta chance criada, pela forma que a gente jogou, dominando o adversário. É claro que a gente já tem um tempo sem ganhar, então as pessoas acabam não vendo isso. Mas o importante é a gente manter a cabeça, saber que estamos trabalhando de maneira correta para conseguir ir buscar os resultados positivos e assim vir numa crescente tanto no Brasileiro e, agora, nesse jogo de volta em casa, que vai ser muito importante junto com a nossa torcida lá no nosso caldeirão - finalizou o camisa 10.

Coutinho entrou no segundo tempo do empate do Vasco com CSA (Foto: Marlon Costa/AGIF)

O Vasco reencontra o CSA na quinta-feira (7), às 20h, em São Januário. Antes, o Cruz-Maltino volta a campo para enfrentar o Mirassol, às 18h30 de sábado (2), no Estádio Campos Maia.