Vasco divulga lista de relacionados para estreia da Sul-Americana

O Vasco divulgou a lista de relacionados para a estreia da Sul-Americana, contra o Melgar, em Arequipa, no Peru. O Cruz-Maltino volta a campo nesta quarta-feira (2), às 18h, em partida válida pela primeira rodada da competição.

O técnico Fábio Carille conta com os mesmos jogadores que venceram o Santos, na primeira rodada do Brasileirão. As novidades ficam por conta do zagueiro Lucas Oliveira e dos volantes Sfroza e Souza.

Relacionados do Vasco para enfrentar o Melgar pela Sul-Americana:

Goleiros: Daniel Fuzato, Léo Jardim e Pablo;

Laterais: Lucas Piton, Paulo Henrique, Puma Rodríguez e Victor Luís;

Zagueiros: João Victor, Lucas Freitas, Lucas Oliveira e Mauricio Lemos;

Volantes: Hugo Moura, Jair, Mateus Carvalho, Sforza, Souza e Tchê Tchê;

Meias: Coutinho, Paulinho e Payet;

Atacantes: Adson, Alex Teixeira, Garré, Loide Augusto, Nuno Moreira, Rayan e Vegetti.

Vasco embarcou para o Peru nesta segunda (31) (Foto: Divulgação/Vasco)

O Vasco embarcou para o Peru na tarde desta segunda-feira (31). Agora, o Cruz-Maltino só retorna ao Rio de Janeiro após a partida contra o Corinthians, que será no sábado (5), na Neo Química Arena, pela 2ª rodada do Brasileirão.