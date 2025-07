Ex-jogador questiona expulsão em CSA x Vasco: ‘Desnecessária’

Vasco e CSA protagonizaram um empate sem gols, nesta quarta-feira (30), no Estádio Rei Pelé, em Alagoas, pela partida de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Na ocasião, o ex-jogador Ramon questionou uma falta do zagueiro João Victor, que gerou a própria expulsão.

O lance aconteceu na reta final da partida. O cronômetro marcava 40 minutos do segundo tempo, quando o defensor Cruzmaltino realizou uma falta que parou um contra-ataque do CSA. João Victor já tinha um amarelo e com a nova infração, foi expulso.

- Assim, as jogadas são muito rápidas. Os jogadores precisam tomar decisões rápidas. Mas para mim, foi desnecessária essa falta. No campo ofensivo, tinha o Tchê Tchê atrás dele, na diagonal. Acho que o João Victor não viu. Tinha também o Paulo Henrique - disse o ex-jogador.

- O João Victor também é um jogador rápido, conseguiria fazer a cobertura. Não tinha necessidade. Fez a falta, o árbitro acertou na expulsão, prejudica a equipe na reta final e está de fora do jogo da volta - concluiu.

CSA x Vasco

Mesmo com um jogador a mais, o Cruzmaltino conseguiu segurar o empate sem gols fora de casa. Com o resultado, a equipe do técnico Fernando Diniz joga por uma vitória simples no jogo da volta, que será em São Januário.

Com o apoio da própria torcida, o Vasco volta a campo para enfrentar o CSA na próxima terça-feira (7), às 20h (horário de Brasília). Antes disso, o clube carioca volta as atenções para o Brasileirão, onde irá enfrentar o Mirassol, neste sábado (2), fora de casa, pela 18ª rodada.