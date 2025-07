Vasco está escalado para enfrentar CSA na Copa do Brasil

O Vasco está definido para enfrentar o CSA, no jogo de dia das oitavas de final da Copa do Brasil. A bola rola às 19h desta quarta-feira (30), no Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL).

Diniz promoveu uma alteração em relação ao time que enfrentou o Internacional. A grande novidade é o retorno de João Victor ao time titular.

Outra novidade é o retorno de Philippe Coutinho. No entanto, o meia começa a partida entre os reservas, e David será titular. O camisa 10 se recuperou de uma lesão na panturrilha está apto para jogar.

Escalação do Vasco que vai enfrentar o CSA:

O Cruz-Maltino vai a campo com: Léo Jardim; Paulo Henrique, João Victor, Mauricio Lemos e Lucas Piton; Hugo Moura, Tchê Tchê, Rayan, Nuno Moreira e David; Vegetti.